La ministre italienne du handicap affirme la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines

La ministre italienne du handicap, Alessandra Locatelli a affirmé lundi la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines et à appuyer le centre International pour la promotion des Personnes Handicapées.

Lors d’un entretien tenu avec le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, en marge du Le Forum de haut niveau sur » la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2032 » organisé en Tunisie les 1er et 2 octobre en cours, Locatelli a salué les efforts de la Tunisie en faveur des personnes handicapées notamment à travers le renforcement du cadre juridique qui garantit leurs droits, lit-on dans un communiqué du ministère des affaires sociales.

A cette occasion, la ministre italienne a présenté l’expérience de son pays dans le domaine de la prise en charge des handicapés, soulignant l’importance des échanges de visites et d’expériences.

Pour sa part, Malek Ezzahi a évoqué les principaux services du Centre International pour la promotion des Personnes Handicapées, exprimant l’engagement de la Tunisie à développer davantage les relations bilatérales pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées.

- Publicité-