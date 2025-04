La MINUSCA honore 128 soldats tunisiens pour leur rôle majeur en Centrafrique

Cent vingt-huit membres de l’unité des hélicoptères tunisienne déployée dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), dont sept femmes, ont été décorés mardi de médailles d’honneur après quatre ans de service dédiés au renforcement de la paix dans la région, selon la page officielle Facebook de la MINUSCA.

Cette distinction souligne leur contribution essentielle dans trois domaines clés : les opérations, le soutien logistique et la gestion du personnel. Au cours de cette période, l’unité a mené avec succès 218 missions durant les six derniers mois, cumulant 787 heures de vol sans aucun incident, illustrant ainsi un niveau exceptionnel de sécurité opérationnelle, de discipline et de coordination.

La cérémonie officielle de remise des médailles s’est tenue à la base du bataillon en présence de hauts gradés des forces centrafricaines et de représentants de la MINUSCA. Le colonel commandant le bataillon tunisien a salué l’intégration exemplaire de ses troupes au sein de la mission, attribuant ce succès aux valeurs traditionnelles de l’armée tunisienne dans les opérations de maintien de la paix depuis 1961. La Tunisie a participé à plusieurs missions internationales, notamment en République du Congo, au Cambodge, en Haïti, au Rwanda, en Somalie, au Mali, ainsi qu’à l’hôpital de campagne en Bosnie-Herzégovine.

Par ailleurs, l’unité a également joué un rôle déterminant dans des missions d’escorte et d’évacuation dans diverses régions de la République centrafricaine. Ses contributions ont été reconnues par de nombreuses lettres de gratitude émanant de l’Organisation des Nations Unies.

Ce déploiement exemplaire souligne l’engagement constant de la Tunisie en faveur de la stabilité mondiale, ainsi que sa contribution active à la promotion de la paix, forte de son expertise militaire et humanitaire.