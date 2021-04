La notation, parade contre les incertitudes et les risques financiers!

Jusqu’à plus ample informé, la Tunisie est l’unique pays doté d’une agence de notation qui ne soit pas liée d’une manière ou une autre aux majors internationaux, à savoir S&P, Moody’s et Fitch. Il s’agit de PBR RATING qui n’en fait pas moins son petit bonhomme de chemin, cultivant la vocation de déployer « un ensemble de solutions de notations financières, ainsi que la publication de recherches et d’analyses économiques, contribuant ainsi à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques, sur le marché tunisien ».

A l’heure où les établissements bancaires, un peu partout dans le monde, essuient leurs premiers cas de faillites COVID, la Tunisie ne sera à l’évidence, pas épargnée. Selon les experts , le salut du secteur bancaire tunisien viendra de la capacité des banques de la place à s’organiser pour la couverture des risques inhérents à leurs grands engagements. C’est dans ce contexte, entre autres, que Les dirigeants de banques se sont réunis récemment au sein de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (APTBEF), étant rappelé que, depuis plusieurs années les autorités tunisiennes ont prévu dans les textes réglementaires divers mécanismes de détection et de suivi des risques de contrepartie dont la mise en œuvre de missions de notation financières pour les grands engagements à taille critique auprès du secteur financier.

C’est que le recours prévu à la notation est un outil mis à la disposition par la BCT aux banques de la place pour se prémunir des incertitudes face aux risques de leurs grands engagements. Ce mécanisme permet à la profession de se doter, de façon concrète, d’une meilleure visibilité sur le degré de stabilité et de pérennité de leur clientèle de référence. Cette obligation de notation permet aux banques de disposer d’un outil stratégique d’aide à la prise de décision en appréciant de manière précise le niveau de risque pour tendre vers des décisions justes. Un intérêt à la fois pour la banque mais aussi pour les entreprises qui bénéficieront d’un rapport de notation apte à leur permettre une meilleure gouvernance financière tel que prévu par les textes en vigueur.

Impulsée par l’APBTEF, ce programme s’inscrit parmi les priorités de l’agence de notation et vient compléter les 3 premiers axes déjà engagés, celui de la notation des collectivités locales, des entreprises publiques et des établissements financiers. En sa qualité de parrain de l’agence de notation nationale PBR Rating, l’APBTEF contribue aux côtés de PBR à promouvoir le renforcement de la qualité de l’information financière et l’appréciation, ainsi qu’au traitement des risques des contreparties au sein du secteur financier.

Une plus grande visibilité sur l’environnement économique et financier

Parallèlement au processus de scoring interne, les missions de notation externe permettront aux banques- en plus de se conformer à la réglementation en vigueur- un meilleur pilotage de leurs risques financiers, une consolidation de leurs indicateurs de gestion des risques, une meilleure réactivité dans la gestion des engagements à risques, une cartographie des risques sectoriels, la constitution d’une base d’informations permettant une plus grande visibilité sur l’environnement économique et financiers et des outils de perfectionnement de leurs politiques commerciales et stratégiques (secteurs d’activités, typologies de clientèles, conditions commerciales, latitudes et procédures de suivi client, etc.).

Par ailleurs, les rapports de notation permettront aux clients des établissements financiers d’accéder à un diagnostic de rating complet visant à situer leur solvabilité et la qualité de leur situation financière ainsi qu’à mesurer leurs capacités réelles d’endettement et de remboursement, bénéficiant ainsi d’un support de progression en matière d’efficacité opérationnelle et de gestion financière. Un effet d’amélioration dont profite le client, son créancier ou son bailleur de fonds, ainsi que l’ensemble des systèmes de régulation, de supervision et de contrôle. Il est aussi à noter -comme partout ailleurs- que la notation pourra servir pour l’emprunteur comme pour le prêteur de support de négociation et d’argumentation, pour le Pricing et les conditions de financement.

Par ce programme, portant directement sur l’évaluation, le suivi et la maîtrise du risque des engagements financiers, les établissements financiers consolideront leurs efforts d’application des règles prudentielles en matière de division, de bonnes pratiques financières, le perfectionnement de leurs efficiences opérationnelles et commerciales et le renforcement de leurs performances financières. Une action concrète pour les banques de la place de se mettre à niveau et au diapason des efforts internationaux du secteur bancaire en matière de gouvernance.

Il est à noter qu’au regard d’un ensemble d’éléments internes et conjoncturels, les premières banques de la place ont engagé d’elles-mêmes l’application dudit programme depuis janvier 2021.