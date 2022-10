La pauvreté fait boule de neige chez les enfants

Le taux de pauvreté des enfants en Tunisie en 2020 est passé à 29%, alors qu’il était inférieur à 19 % durant les années précédentes, selon les estimations de l’UNICEF et de la Banque mondiale, présentées en marge d’une conférence de presse à l’occasion de la signature d’une convention entre le ministère des Affaires Sociales et l’UNICEF et les Etats-Unis d’Amérique pour le lancement du Partenariat du Système Tunisien de Sécurité Sociale au profit des enfants et des familles à faible revenu.

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a confirmé que 237 821 familles bénéficieront de l’accompagnement, dont,305 000 enfants âgés de 6 à 18 ans sous forme d’une allocation mensuelle pendant 11 mois, et 421 mille enfants du même âge bénéficieront d’une aide financière supplémentaire pour regagner les bancs des écoles. De plus, 25 mille enfants et familles bénéficieront d’un soutien par le biais de services d’orientation ou de protection de l’enfance.

Selon ces statistiques, le nombre d’enfants issus de la classe pauvre dépasse le million en Tunisie, ce qui les expose au risque de les priver de leurs droits les plus élémentaires à la vie, et peut se traduire par des risques plus importants comme le décrochage scolaire et autres.

Il est spécifié dans un article publié sur le blog de la Banque mondiale intitulé « Le taux d’inflation élevé et son impact sur la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », quez « si les prix mondiaux continuent d’augmenter au cours des mois restants de 2022 au même rythme que les premiers mois, et le soutien continue d’exister, le taux de pauvreté augmentera de 2,2 cents points en Tunisie, et les niveaux d’inégalité augmenteront dans une certaine mesure, puisque l’indice de Gini, calculant le niveau d’inégalité, passera de 32,82 à 32,9.

En effet, les auteurs de l’article, qui a été publié sur le blog de la Banque mondiale le 30 juin 2022, ont expliqué : « On estime que l’augmentation des prix internationaux a entraîné une augmentation du taux de pauvreté en Tunisie de 1,1 point de pourcentage, et l’impact sur les ménages a été atténuée par des subventions alimentaires et des produits énergétiques.

Les données de la Banque mondiale sur les perspectives économiques de la Tunisie publiées montrent que le taux de pauvreté devrait atteindre 3,4 % en 2022 et 3,1 % en 2023 en utilisant la ligne de 3,2 dollars (parité de pouvoir d’achat de 2011).

Kairouan et Kasserine en tête

Selon les statistiques officielles, le gouvernorat de Kairouan se classe au premier rang pour les taux de pauvreté avec 34,9 % et d’extrême pauvreté avec 10,3 %. Kasserine arrive en deuxième position avec 32,8 % et 10,2 % du taux d’extrême pauvreté.

Le nombre de personnes pauvres et vulnérables au seuil de 5,5 dollars (sur la base de la PPA de 2011) devrait baisser de 18,9 % en 2022 à 17,7 % en 2023, et ne devrait pas revenir aux niveaux d’avant la crise avant 2024.

Par ailleurs, une étude réalisée en coopération avec la Banque mondiale et publiée en septembre 2020 intitulée « Carte de la pauvreté en Tunisie » portait sur les taux de pauvreté élevés principalement dans les zones non côtières et plus particulièrement dans le centre et le nord du pays. Le taux de pauvreté, selon les statistiques de l’INS, était de 15,2 % en 2015.

Pour ce qui est du taux d’inflation en Tunisie, il a continué d’augmenter, atteignant 9,1 % en septembre 2022, après avoir été de 8,6 % le mois précédent.

Cette hausse, selon les données de l’Institut national de la statistique, est principalement due à l’accélération du taux d’augmentation des prix des aliments et boissons, pour enregistrer 13 % en septembre, après avoir été de 11,9 % en août, et les prix du logement et de l’énergie domestique de 6,4 % en septembre, alors qu’ils étaient de 6,2 % en août, en raison du récent ajustement des prix des bouteilles de pétrole et de gaz domestiques.

Les prix des transports ont également augmenté de 8,3 % en septembre, alors qu’ils étaient de 8,1 % en août, sous l’effet de l’introduction du nouveau tarif des carburants.