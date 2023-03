La pêche au chalut, «bulldozer» du golfe de Gabès

Le golfe de Gabès revêt une importance culturelle, environnementale et socio-économique exceptionnelle, mais ses traditions locales, ses économies et ses riches habitats marins sont en train de disparaître. Une forme de chalutage de fond illégal, connue localement sous le nom de « kiss trawling » (pêche au chalut), en est responsable. Pour protéger cette région vitale, des mesures immédiates sont nécessaires pour mettre fin au chalutage à bise, selon de nouvelles enquêtes menées par la Fondation pour la justice environnementale (EJF) et FishAct.

Selon les ONG, ce mode de pêche cause des dommages durables et graves à cet écosystème biologiquement diversifié. Le golfe abrite l’une des plus grandes étendues restantes de Posidonia oceanica. Cette algue marine, originaire de la Méditerranée, séquestre le carbone jusqu’à 70 fois plus vite que les forêts tropicales, absorbant ainsi 15 à 20 % des émissions de CO2 de la Tunisie. En outre, cette algue vitale fait l’objet d’une protection régionale dans le cadre des conventions de Barcelone et de Berne.

Ces herbiers protègent également la côte tunisienne de l’érosion, améliorent la qualité de l’eau et servent de zone de reproduction et d’habitat pour de nombreuses espèces marines, notamment des requins en voie de disparition, des tortues de mer et des poissons d’importance commerciale. Par conséquent, ce chalutage illégal qui met en péril les herbiers constitue également une menace directe pour le climat, la faune et la flore et les économies océaniques durables, selon le rapport.

Le chalutage de fond est l’une des formes de pêche les moins sélectives et les plus destructrices, affirment les ONG, et le chalutage en biseau ne fait pas exception à la règle. Les chalutiers à bavette sont de petits navires d’une longueur généralement inférieure à 10 mètres qui opèrent dans des eaux peu profondes. Ils utilisent des filets à petites mailles dont les prises accessoires peuvent atteindre 95 % et dont une grande partie est rejetée.

Bien que la loi tunisienne l’interdise, la pêche au chalut est pratiquée ouvertement, avec peu d’efforts pour dissimuler ces opérations. Cette pratique s’est multipliée au cours de la dernière décennie, le nombre de chalutiers ayant augmenté de plus d’un tiers entre 2018 et 2022, selon les enquêtes. Les limiers du FEJ ont documenté le chalutage de fonds à environ un mille nautique du rivage, en violation apparente des mesures de gestion régionales visant à conserver les requins et les raies vulnérables mises en œuvre par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

Au grand dam des petits pêcheurs !

Les pêcheurs artisanaux déclarent qu’ils ne peuvent pas concurrencer les chalutiers. La pêche au charfia, une méthode traditionnelle propre aux îles Kerkennah qui a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 2020, est une forme de pêche à faible impact qui a été transmise de génération en génération.

Charfia et d’autres pêcheurs artisanaux affirment que leurs pratiques traditionnelles risquent de disparaître face au chalutage de fond, que les chalutiers endommagent leurs engins de pêche et que les populations de poissons diminuent fortement face à cette pêche illégale. Ne voyant pas d’autre solution, certains ont été contraints de passer eux-mêmes au kiss trawling.

L’enquête a également révélé que des États membres de l’UE pourraient importer des produits de la mer capturés illégalement par des chalutiers « kiss trawlers », en violation de la législation européenne visant à mettre fin à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Le poisson capturé par les chalutiers est soupçonné d’être blanchi dans les chaînes d’approvisionnement légales, principalement vers l’Italie et l’Espagne.

La responsabilité de l’UE

En tant que marché le plus important pour les produits de la mer en provenance de Tunisie, l’UE a la responsabilité de s’assurer que les produits alimentaires sur ses étagères sont légaux et durables, affirment les ONG. Le rapport recommande également au gouvernement tunisien et à la CGPM de prendre des mesures pour mettre un terme à la pêche au chalut de type « kiss trawling » de manière équitable et durable.

Steve Trent, directeur général et fondateur du FEJ, a déclaré : « Ces enquêtes montrent clairement que le chalutage de fond illégal nuit directement à un écosystème d’une importance cruciale dans le golfe de Gabès, ainsi qu’à la faune et à la flore et aux personnes qui en dépendent. Un mode de vie durable est en train de disparaître et le rôle important des herbiers marins dans la séquestration du carbone est gravement menacé. Les dirigeants de la Tunisie, de l’UE et de la CGPM doivent prendre des mesures pour protéger le golfe de Gabès dès maintenant et assurer une transition juste pour les communautés touchées ».

Sofian Zerelli, responsable de la campagne d’enquête de FishAct, a déclaré : « Les prairies marines uniques et la faune océanique qu’elles abritent sont en danger, en grande partie à cause de la pêche illégale au chalut. Pour survivre, les gens n’ont d’autre choix que de se joindre à cette pratique. Il est temps de mettre fin à ce cercle vicieux. Cette enquête montre que le gouvernement tunisien, les institutions européennes et la CGPM peuvent le briser. Nous exigeons qu’ils défendent ce trésor de biodiversité et les moyens de subsistance côtiers qu’il soutient », a-t-il insisté.