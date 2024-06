La Pennsylvanie, État clé de la course à la Maison Blanche

Avant le premier débat cette semaine entre Donald Trump et Joe Biden, la campagne électorale américaine se déroule sur le terrain. Le candidat républicain fait une étape en Pennsylvanie, un État clé dans la course à la Maison Blanche.

La Pennsylvanie, c’est traditionnellement l’une des pièces maîtresses de ce que les démocrates appellent le « mur bleu », les États qui votent systématiquement pour eux dans l’ère moderne. Sauf que depuis sa campagne victorieuse de 2016, Donald Trump a fissuré ce « mur bleu », précisément en Pennsylvanie. Il l’avait emporté de moins de 1% face à Hillary Clinton avant de s’incliner d’un peu plus de 1%, soit 80 000 voix face à Joe Biden en 2020.

C’est pour cela que les deux candidats sillonnent sans relâche cet État historiquement industriel. Joe Biden y est venu huit fois depuis le début de l’année. Il est natif de Scranton, une petite ville du centre où il y a même une autoroute à son nom, mais où la population blanche ouvrière ne lui est pas forcément favorable. C’est plutôt dans le sud-est urbain, dans la région de Philadelphie, qu’il réalise ses meilleurs scores. Il ne manque jamais une occasion d’y passer ou de rappeler que son épouse en est originaire.

Pourtant, c’est là, sur son terrain, que Donald Trump va s’exprimer, ce samedi. Et s’il s’y arrête une deuxième fois en quatre visites en Pennsylvanie cette année, c’est qu’il estime qu’il a quelque chose à y gagner. Comme par exemple, les 19 grands électeurs de l’État dans le collège électoral.

