La plateforme digitale SARS-COV2 opérationnelle dès le 9 novembre

La plateforme digitale SARS-COV2 sera opérationnelle à partir du 9 novembre prochain, a annoncé le ministère de la Santé sur sa page officielle.

Une réunion tenue vendredi en présence du ministre de la Santé Faouzi Mehdi a été consacrée à l’examen des moyens de nature à développer cette plateforme pour collecter et traiter toutes les informations émanant de tous les intervenants dans le domaine du dépistage des cas d’infection au coronavirus (les laboratoires, les hôpitaux, les cliniques privées et autres).

La plateforme a été développée en coordination avec le centre d’informatique du ministère de la Santé, celui des Technologies et de la communication, l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et la startup WIZZLABS.

Selon le ministère de la Santé, elle entrera en exploitation après la finalisation des sessions de formation destinées à ses utilisateurs.