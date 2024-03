La plupart des Démocrates préfèrent un président qui ne soutient pas l’aide militaire à Israël

Un sondage montre que 56 % des électeurs du parti sont moins enclins à voter pour un candidat qui soutient l’aide à Israël ; davantage de démocrates accusent désormais Israël d’être responsable de la guerre de Gaza.

Un sondage publié jeudi par l’agence de presse Reuters et l’institut de sondage Ipsos a fourni des données extrêmement inquiétantes pour Israël : Elle montre que la majorité des électeurs démocrates préfèrent désormais un candidat à la présidence qui ne soutient pas le transfert de l’aide militaire à Israël. Selon l’enquête, qui a été menée pendant trois jours cette semaine, 56 % des personnes interrogées qui se sont identifiées comme démocrates ont déclaré qu’elles seraient moins susceptibles de voter pour un candidat qui soutient l’aide militaire à Israël, et seulement 40 % ont déclaré qu’un tel soutien augmenterait en fait les chances qu’elles votent pour lui.

Les données de l’enquête s’inscrivent dans une tendance déjà inquiétante pour Israël vis-à-vis des démocrates. Ces dernières années, le pouvoir du camp progressiste radical au sein du parti s’est considérablement renforcé, et des personnalités très virulentes telles que les Reps. Alexandria Ocasio Cortez et Ilhan Omar, ainsi que la députée américano-palestinienne Rashida Tlaib, convainquent des masses d’électeurs démocrates d’exiger que l’administration démocrate de Biden mette fin à l’aide traditionnelle des États-Unis à Israël en raison des « abus » qu’il aurait commis à l’égard des Palestiniens.

Malgré la pression exercée sur lui par les législateurs démocrates et une grande partie des électeurs de son parti, le président Joe Biden continue de donner le feu vert à l’action militaire d’Israël à Gaza. Cette semaine, le danger politique inhérent à cette attitude lui a été rappelé : plus de 100 000 électeurs des primaires républicaines dans l’État clé du Michigan ont choisi l’option « non engagé » au lieu de voter pour Joe Biden, afin d’exprimer leur protestation à l’égard de son soutien à Israël.

Selon la nouvelle enquête, une proportion croissante de démocrates, même s’il s’agit encore d’une minorité, rejette la responsabilité de la guerre à Gaza sur Israël. 23 % des démocrates déclarent en effet blâmer le gouvernement israélien, contre 13 % en novembre. Quelque 46 % des démocrates déclarent blâmer le Hamas, contre 54 % en novembre. Une majorité écrasante de démocrates déclare également vouloir un candidat à la présidence qui appelle à un cessez-le-feu.

