La politique sans partis vire à la politique sans participation!

Le premier tour des élections législatives en Tunisie a suscité une participation étonnamment faible. Selon les chiffres officiels, seuls 11,22% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Un chiffre aussi bas représente le deuxième taux de participation le plus faible jamais enregistré dans le monde pour une élection depuis 1945. (Le taux le plus bas a été enregistré en Jamaïque en 1983 avec seulement 2,73 %, suivi par Haïti en 2015 avec 17,82 % et la Gambie en 2012 avec 19,44 %, comme le souligne l’organisation intergouvernementale International IDEA (L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale).

Le faible taux de participation reflète un faux pas embarrassant pour le président Kais Saied, qui tente d’obtenir l’adhésion du public à un nouveau système politique après son auto-coup d’État qui a bouleversé la démocratie tunisienne en juillet 2021. Bien que Saied espère un taux de participation plus élevé au second tour des élections, le manque d’intérêt pour le premier tour montre que la vision de Saied d’une « politique sans partis » pourrait également devenir une politique sans participation, souligne Sharan Grewal, l’un des analyste les plus crédibles de la situation politique en Tunisie au Centre pour la politique du Moyen-Orient.

Le pourquoi du fiasco !

Le « haussement d’épaules collectif » par lequel les Tunisiens ont abordé ces élections peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d’abord, environ la moitié des Tunisiens ne votent jamais, même pendant l’ère démocratique précédente. Lors de la dernière élection libre et équitable en Tunisie – le second tour de la présidentielle de 2019 – le taux de participation a atteint seulement 55 %.

Parmi ceux qui votent, environ la moitié s’opposent au pouvoir de Saied et ont suivi les partis d’opposition en boycottant les élections qui ont suivi sa prise de pouvoir. Lors du référendum de juillet 2022 sur la nouvelle constitution de Saied, ce boycott a fait dégringoler le taux de participation à 30,5 %.

Pourtant, le taux de participation a encore baissé considérablement, à 11 %, lors de ces élections de décembre 2022. Sur les 2,6 millions de Tunisiens qui ont voté oui à la nouvelle constitution, seul un million a participé à ces élections législatives. Pourquoi ?

Tout d’abord, répond Sharan Grewal , le président Kais Saied n’était pas sur le bulletin de vote. Contrairement au référendum, ces élections législatives n’ont pas été considérées par ses partisans comme un référendum sur son régime. Saied n’a pas de parti et n’a soutenu aucun candidat à ces élections. De plus, Saied n’a pas fait grand-chose pour encourager la participation, passant la semaine dernière à Riyad pour le sommet Chine-États arabes, puis à Washington pour le sommet États-Unis-Afrique.

En outre, de nombreux partisans de Saied souhaitent une présidence forte et ne voient pas l’utilité d’un parlement. Après tout, ils ont voté à une écrasante majorité en faveur d’une constitution qui consacre un système hyper présidentiel où le parlement joue peu de rôle et n’exerce aucun contrôle sur le président. Il est compréhensible qu’il y ait peu d’intérêt à voter pour un parlement sans pouvoir, en particulier parmi les électeurs qui ne se soucient pas d’un parlement ou même des freins et contrepoids. Dans l’enquête du Baromètre arabe de l’automne 2021, 85% des partisans de Saied étaient d’accord pour dire que « ce pays a besoin d’un leader qui peut contourner les règles si nécessaire pour faire avancer les choses. »

Troisièmement, le faible intérêt pour les élections reflète les tentatives de Saied de marginaliser les partis politiques et le financement des campagnes. Les partis n’étaient pas autorisés à présenter ou à financer des candidats pour ces élections, et il n’y avait pas non plus de financement public pour les candidats. Cette élection a donc eu du mal à trouver des candidats : Dix des 161 circonscriptions n’avaient qu’un seul candidat, et sept autres n’en avaient aucun. Ne disposant que de peu de fonds, ces candidats n’ont guère fait campagne, à l’exception de quelques tracts et affiches dans les grandes villes. Le taux de participation dérisoire souligne donc à quel point les partis politiques et le financement sont essentiels pour garantir une participation politique soutenue.

Enfin, la liste des candidats présentés n’était pas représentative ou inclusive de la société. Dans sa volonté de marquer un contraste avec le passé, Saied a abandonné les quotas de candidats de la Tunisie qui exigeaient auparavant que les femmes représentent 50% et les jeunes 25% des listes des partis. En lieu et place, seulement 4% des candidats étaient des jeunes (moins de 35 ans) et seulement 11% étaient des femmes.

Pourquoi c’est avantageux pour Saied ?

Les résultats des élections suggèrent que même si Kais Saied reste populaire, le système qu’il tente de créer ne l’est pas même chez sa base. Lorsque le nouveau parlement entrera en fonction, il souffrira d’une confiance et d’une légitimité historiquement faibles. Du point de vue de Saied, cela peut être avantageux, car cela garantit que le nouveau parlement ne servira que d’estampille pour lui, n’ayant ni le pouvoir ni la popularité pour remettre en cause son pouvoir.

D’un autre côté, un système qui souffre d’un tel manque de confiance aura du mal à gouverner. Une gouvernance efficace nécessite des institutions, et la confiance du public dans ces institutions. Sans le soutien de l’opposition ni apparemment des partisans de Saied, son système aura du mal à mettre en œuvre ses politiques et à relever les grands défis socio-économiques auxquels les Tunisiens sont confrontés.

Silence à Alger et au Caire

Les élections ont également révélé l’évolution des positions internationales vis-à-vis du pouvoir de Saied. Le président français Emmanuel Macron, qui avait été un partisan de la première heure de la prise de pouvoir de Saied, s’est apparemment montré plus critique. La déclaration du ministère français des Affaires étrangères a simplement pris note de l’élection, soulignant plutôt le faible taux de participation. L’Algérie et l’Égypte, deux des plus fervents partisans de Saied, qui ont tous deux fait l’éloge du référendum de juillet, sont restés silencieux cette fois-ci.

Pendant ce temps, les États-Unis semblent avoir évolué dans la direction opposée. Bien que l’administration Biden ait été assez critique à l’égard de Saied depuis le 25 juillet 2021, elle a inexplicablement qualifié les résultats de ces élections de « première étape essentielle vers le rétablissement de la trajectoire démocratique du pays », fait remarquer le chercheur. Cette déclaration intervient quelques jours à peine après une accolade amicale entre Saied et Biden lors du Sommet des leaders américains et africains, et les partisans de la démocratie en Tunisie ne peuvent s’empêcher de se demander quelle est la position des États-Unis. Avec un taux de participation de seulement 11%, les États-Unis seraient bien avisés de ne pas considérer ces élections comme la création d’un système stable ou durable. Alors que les appels nationaux à la démission de Saied s’intensifient, les Etats-Unis devraient plutôt continuer à faire pression sur Saied pour qu’il rétablisse la démocratie en conditionnant l’aide étrangère et en tirant parti du prêt du FMI, recommande Sharan Grewal .