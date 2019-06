La population d’Afrique subsaharienne passera du simple au double d’ici 2050

Au niveau mondial, le nombre d’habitants “devrait passer de 7,7 milliards aujourd’hui à 9,7 milliards en 2050”, selon un rapport de l’ONU publié le 17 juin 2019. “La population d’Afrique subsaharienne devrait doubler d’ici 2050” avec une augmentation de 99%.

“Plus de la moitié de la croissance démographique dans le monde d’ici à 2050 aura lieu en Afrique, un continent dont la population augmentera d’environ 1,3 milliard d’habitants au cours de la période”, précise l’organisation internationale. Proportionnellement, c’est la région du monde qui devrait connaître la plus forte évolution démographique. Et les Nations unies de préciser : “les perspectives tablent sur un boum démographique notamment parce qu’un grand nombre de jeunes atteindront l’âge adulte dans les années à venir et seront en âge de procréer.”

Cinq pays africains figurent parmi les neuf Etats du monde où la population croît le plus. Premier, le Nigeria, suivi de la République démocratique du Congo (RDC), l’Ethiopie, la Tanzanie et l’Egypte (à côté de l’Inde, du Pakistan, de l’Indonésie et des Etats-Unis d’Amérique)