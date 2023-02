La première équipe tunisienne de la protection civile atterrit à l’aéroport d’Adana

La première équipe de la protection civile tunisienne a atterri à l’aéroport d’Adana en Turquie à bord d’un avion militaire, a annoncé le porte parole officiel de la Protection civile Moez Triaa soulignant que l’équipe a été mobilisée dans la région de Gaziantep.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Triaa a affirmé que l’équipe travaillera pendant une semaine, conformément au système des Nations unis, soulignant que les deux équipes envoyées en Syrie et en Turquie sont spécialisées dans les fouilles et le sauvetage des personnes ensevelies sous les décombres.

Le deuxième avion à destination de Syrie devrait décoller dans l’après midi, a-t-il ajouté.

Les équipes regroupent des soldats, des médecins et des agents de secours équipés de matériels développés de fouille et de sauvetage conformes aux standards internationaux, en plus d’une brigade canine et des équipes médicales et du matériel médical pour sauver et prendre en charge les survivants.

Rappelons que la Tunisie avait envoyé, à bord de deux avions militaires, des tonnes d’aides notamment alimentaires, des vivres, des couvertures et des médicaments, ainsi qu’une équipe de la protection civile et du personnel médical du ministère de la Santé, qui contribueront aux opérations de sauvetage suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi à l’aube.