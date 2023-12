La présidente de l’Ordre des architectes répond au ministre de l’éducation

Intervenant, mercredi 5 décembre sur les ondes de Radio Diwan FM, la présidente de l’Ordre des architectes, Leila Ben Jeddou s’est inscrite en faux contre les déclarations du ministre de l’éducation devant l’ARP concernant les conditions relatives à l’organisation de concours entre les architectes pour entreprendre la construction ou la réfection de salles de classe. Elles sont de nature à induire l’opinion en erreur et portent atteinte à la réputation de l’architecte tunisien, selon elle.

Leila Ben Jeddou a noté que l’organisation d’un concours se fait en 45 jours et non pas en deux ans, précisant que ces concours sont régis par des textes tandis que c’est le ministère de l’éducation qui fixe le début et la fin des travaux.