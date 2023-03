La production pétrolière en baisse de 32%, et celle du blé aussi

L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) annonce que la production cumulée de pétrole brut de ses concessions avait atteint 10,1 M barils en 2022, contre 14,9 M barils en 2021, soit une diminution de 32% en un an. La production pour 2022 est par ailleurs inférieure de 12% aux prévisions initiales. Par ailleurs, les quantités de gaz commercialisées atteignent 1,8 M NM3 sur l’année 2022, marquant un écart négatif de 6% avec les prévisions initiales et une baisse de 21% par rapport à 2021 (2,23 M NM3 de gaz commercialisé). Le secteur pétrolier et gazier est resté caractérisé en 2022 par l’absence de nouveau forage et le retrait de Shell du secteur (retrait en cours de négociation de l’exploitation du champ gazier d’Hasdrubal et cession effective à ETAP de la concession d’exploitation du champ gazier de Miskar) et envisagé d’ENI.

Les récoltes de blé et d’orge pourraient connaître des baisses respectives de 15% et 25% en 2023 Selon un rapport du Centre de recherche commun de la Commission européenne, les récoltes de blé et d’orge en Tunisie pourraient connaître des baisses respectives de 15% et 25% en 2023 par rapport à la moyenne des cinq dernières années, pour atteindre 1,91 t/ha et 0,96 t/ha. Ces baisses s’inscrivent dans un contexte régional de chute des récoltes, des baisses étant également attendues pour l’Algérie (- 24% et -10%) et le Maroc (-23% et – 10%). L’Egypte et la Libye sont susceptibles de conserver une relative stabilité de production (+ 4% et + 3% pour l’Egypte, – 1% et – 1% pour la Libye). Ces dynamiques s’expliquent par la sécheresse dans la région, expliquant, dans le cas de la Tunisie, l’accumulation d’une biomasse inférieure à la moyenne, susceptible d’engendrer de mauvaises récoltes