La récolte de la tomate estimée à 338 mille tonnes par le commissariat agricole et à 252 mille tonnes par l’URAP

La récolte de tomates saisonnières dans le gouvernorat de Nabeul varie cette saison entre 250 et 350 mille tonnes, selon les estimations des autorités locales et des organisations agricoles dans la région.

Il ressort des rapports présentés lors d’une séance de travail tenue cette semaine au siège du gouvernorat et consacrée aux préparatifs de la collecte et la transformation de la récolte, que la mildiou, une maladie causée par des champignons, a entravé la bonne marche de la saison des tomates saisonnières, ravageant des zones de production entières, notamment dans la délégation de Korba, plus grand producteur avec 1550 hectares de cultures de tomates.

D’après le même document, l’intervention des agriculteurs et des structures de vulgarisation agricole de la région a permis de limiter les dégâts et sauver la production qui connaîtra une augmentation de 8% par rapport à la saison écoulée.

La culture des tomates revêt une importance capitale sur le plan socio-économique dans le gouvernorat de Nabeul où 3500 agriculteurs opèrent dans cette activité agricole.