La remontada à vélo d’Euro-cycles

« Le producteur de vélos peine à remonter la pente en bourse pour la troisième année d’affilée. Le parcours tumultueux du titre s’explique par les nombreux rendez-vous manqués. Malgré des prémices de redressement de l’activité et de la rentabilité sur le premier semestre 2024, Euro- Cycles continue de subir les soubresauts de la conjoncture ». C’est ce qu’écrivait, le 8 janvier 2025, le trader et analyste boursier Tunisie-Valeurs (T.V) dans son « Bilan boursier 2024 et perspectives du marché des actions ».

– Papier versus terrain

Décryptant alors son analyse, à partir de données factuelles sur papier, T.V expliquait que « après une période 2020-2022 euphorique, à la suite de la pandémie de COVID-19 dans l’industrie du cycle, la « bulle » du vélo s’est dégonflée en Europe : le vélo neuf ne fait plus autant rêver. Inflation des matières premières, hausse des coûts du transport, surstocks, concurrence de l’occasion, durcissement des conditions financières, poursuite du conflit en Ukraine avec son lot de conséquences néfastes sur l’économie européenne et sur le moral des consommateurs, sont autant de défis auxquels ont dû faire face les industriels du vélo, en général, et Euro-Cycles, en particulier, sur la période 2023-2024 ».

Les pieds plus à terre et qui gère sur terrain, le management d’Euro-cycles restait pourtant plus positif. « Malgré les perspectives à court terme en demi-teinte, le management voit l’avenir avec sérénité. La société a tout pour retrouver sa vitesse de croisière, selon ses dirigeants, à commencer par des relations privilégiées avec ses partenaires, une proximité du marché européen, un outil de production à la pointe de la technologie et qui évolue vers plus d’intégration, et des projets de développement à plus forte valeur ajoutée comme le vélo connecté et le vélo cargo », admet tout de même l’analyste boursier.

– « On était tous amoureux d’elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette ».

Les analystes de T.V admettent tout de même, et c’est tout à leur honneur, que « si les ventes de vélos neufs ont connu un coup d’arrêt en 2023, jamais les Européens n’ont autant plébiscité le vélo comme mode de transport. À court terme, les acteurs économiques du secteur font face à des difficultés, en raison de facteurs conjoncturels. Mais le moyen terme offre des perspectives positives, comme le démontrent les chiffres de la fréquentation des pistes cyclables partout en Europe. Grâce aux politiques environnementales mises en place par les gouvernements dans les pays développés pour encourager l’utilisation du vélo, le vélo comme mode de déplacement restera un véritable « game changer » dans la révolution des mobilités que vivent la plupart des villes dans le monde ». Les analystes de T.V finissent par attirer l’attention des boursicoteurs, que « nous avons la conviction qu’Euro-Cycles est bien outillée pour surmonter les difficultés conjoncturelles. Le potentiel de croissance du groupe à moyen et long termes est certain. Cependant, au vu de sa valorisation actuelle, la temporisation reste le mot d’ordre ».

Et comme Yves Montant dans sa chanson la bicyclette, Habib Essayeh s’était manifestement senti pousser des ailes, et réussi la remontada. En mars dernier en effet, le fabricant tunisien de bicyclettes pour l’Europe Euro-Cycles, annonçait que les états financiers de l’année 2024 font ressortir un chiffre d’affaires de 119,631.190 MDT contre 109, 209.273 MDT en 2023, enregistrant ainsi une augmentation de 9.54%.

L’entreprise de Habib Essayeh et de Mohamed Rekik, annonçait aussi, un résultat net (Bénéfice) de 9,617.451 MDT, contre un résultat net de 5,354.450 MDT à la clôture de l’exercice 2023, soit une augmentation de 79.61%.

Il n’en restera pas moins vrai que cette entreprise industrielle tunisienne totalement exportatrice avec 135 MDT de capitalisation, introduite en bourse (BVMT) en juin 2013 par OPF au prix de 11,2 DT, voit son papier en bourse passer par des moments d’instabilité et connaître une courbe erratique (Voir votre capture d’écran du site de Mac Sa), même s’il reste toujours au-dessus du prix d’introduction.