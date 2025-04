La réunion annuelle de la  BID à  Alger, en mai

La réunion annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) se tiendra dans la capitale algérienne, Alger, en mai.

Sous le thème principal “Diversifier les économies, enrichir les vies”, les Assemblées annuelles du Groupe de la BID de 2025 serviront de plate-forme stratégique de haut niveau pour renforcer la coopération au développement et l’échange de connaissances.

L’événement réunira le Conseil des gouverneurs de la BID, représentant 57 pays membres, ainsi que des partenaires au développement, des décideurs et des dirigeants du secteur privé, pour discuter des moyens de promouvoir un développement inclusif et durable et de relever les défis économiques communs.

En plus de l’événement principal, le Forum du secteur privé du Groupe de la BID comprendra des tables rondes de haut niveau, des événements parallèles thématiques et des sessions dynamiques de partage des connaissances.

Dans un communiqué, Abdelkrim Bouzred, ministre algérien des Finances et président du Conseil des gouverneurs de la BID, a déclaré sur le site Web de la banque: “Cet événement revêt une grande importance pour l’Algérie, offrant une opportunité importante d’élever sa position sur la scène économique mondiale en soulignant les réformes mises en œuvre et en mettant en valeur les atouts du pays en matière de coopération, d’investissement et de développement durable.”

Muhammad Al Jasser, président du Groupe de la BID, a déclaré: « Nous sommes honorés de tenir nos Assemblées annuelles 2025 dans la ville historique d’Alger—un symbole de coopération et de richesse culturelle.”

« Ces réunions représentent un moment clé pour renforcer les partenariats et faire avancer des solutions innovantes qui stimuleront le développement durable dans nos pays membres. C’est aussi le moment de relever collectivement les défis mondiaux urgents et d’explorer de nouvelles opportunités de progrès partagés”, a-t-il ajouté.

L’année dernière, l’événement a eu lieu dans la capitale saoudienne Riyad.

