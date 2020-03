La révolution numérique à l’ère du Coronavirus

Un confinement strict et total pourrait être décrété en Tunisie, dans les plus prochains jours et ce, pour limiter au maximum le déplacement des personnes, pour lutter contre la propagation du coronavirus. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui jeudi 19 mars 2020, le directeur général des soins de santé de base Chokri Hamouda. ‘’Comme le stade 3 s’approche, un confinement total est envisageable’’, a-t-il dit.

En effet, les citoyens sont appelés à faire preuve de vigilance et de suivre les mesures de préventions, en restant chez soi et ne sortir que si nécessaire.

Rester chez soi, et alors ?

A l’ère du Coronavirus, une nouvelle plateforme numérique vient de voir le jour en Tunisie pour faciliter la vie des citoyens, en ces moments de crise sanitaire.

‘’Mendary.com est la nouvelle plateforme de services en ligne en Tunisie’’, a annoncé le président de la Fédération nationale du numérique UTICA, Kais Sellami, dans une interview sur les ondes de la radio Express FM, ce jeudi 19 mars 2020.

‘’Cette nouvelle plateforme va changer les habitudes des Tunisiens tout en restant chez soi. En effet, faire ses courses, commander un taxi, payer ses factures, enseigner, lire, faire des activités culturelles et suivre ses projets tout en restant à la maison, est désormais possible en un seul clic’’, a-t-il dit.

Mendary.com, une plateforme à but non lucratif a pour objectif d’assurer la santé des citoyens, leur permettre d’éviter les endroits encombrés et d’endiguer aussi la propagation du virus Corona.

Pour rendre cette plateforme plus efficace, le président de la Fédération nationale du numérique, Kais Sellami, a fait appel aux startups pour introduire leurs sites et y participer.

Gagner plus, grâce à l’innovation digitale …

Au sujet du télétravail, Sellami a incité les entreprises de tous les secteurs et particulièrement celui du numérique à passer à ce mode.

Et pour anticiper les risques de congestion des réseaux suite au passage progressif ou brusque de plusieurs entreprises au travail à distance, Kais Sellami a demandé aux opérateurs télécom et fournisseurs de services Internet d’augmenter les capacités réseaux et les débits mis à la disposition des citoyens et des entreprises.

La digitalisation des opérations bancaires constitue une vraie révolution pour l’amélioration du processus bancaire. En effet, les banques qui pourront passer à ce moyen à travers le paiement électronique et ce, en dotant la totalité de leurs clients par des cartes bancaires pour retrait automatique aux GAB et pour les paiements des achats, et en fermant leurs agences à l’exception des clients ayant un RDV.

S’agissant des mesures prises au niveau des paiements et afin de réduire les déplacements des clients aux agences des banques, la BCT a pris, par exemple, la décision d’assurer la continuité des services de retrait en espèces au niveau des distributeurs automatiques de billets gratuitement, en supprimant la commission de retrait de tous les DAB.

Les banques, pour leur part, mettront à la disposition de la clientèle un nombre suffisant de cartes bancaires.

L’administration tunisienne peut, enfin, “profiter” du Coronavirus

Chaque ministère doit réfléchir sur des solutions digitales permettant le travail à distance et à ne pas arrêter le service pour assurer la prestation à distance.

La numérisation aurait permis aux fonctionnaires d’adopter le télétravail, limitant ainsi tout contact avec les citoyens et réduisant les risques de contamination.

Le numérique pour surveiller les personnes en quarantaine

Trois solutions sont envisageables pour surveiller les personnes en quarantaine, selon le ministre des Technologies de communication et de la Transition numérique, Mohamed Fadhel Kraiem.

Ces solutions peuvent porter, en effet, sur la création d’une application qui détermine la position des personnes concernées, ou alors à travers un centre d’appels en possession de la liste des personnes en quarantaine. Ou encore, le bracelet électronique.

Les fournisseurs d’internet mettent en avant ses solutions sécurisées de Télétravail

Plusieurs entreprises se retrouvent dans l’obligation de recourir au télétravail, en raison de la situation de crise que connait le monde, à cause de la pandémie du COVID-19.

En effet, des plusieurs entreprises ont mis à disposition plusieurs solutions permettant d’assurer la continuité des activités à distance, d’une manière hautement sécurisée, à partir de n’importe quel emplacement distant.

Tous les secteurs se sont fortement mobilisés pour faire face à cette pandémie en déployant les mesures appropriées pour la protection des citoyens.