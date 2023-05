La Route Transsaharienne, un chemin de traverse sans égal pour les opérateurs tunisiens

A l’occasion du huitième anniversaire du Tunisia-Africa Business Council-TABC, en présence du ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, et de l’ensemble du corps diplomatique des pays africains, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Anis Jaziri, a déclaré que l’achèvement du projet routier transsaharien, qui relie la Tunisie, la Libye et le Niger, ouvrira de grandes perspectives à l’économie tunisienne car il lui permettra d’atteindre un marché d’environ 500 millions de personnes.

Dans une déclaration à « African Manager », en marge de l’ouverture du « House of Africa », le nouveau siège du Conseil, Jaziri a souligné que la Banque africaine de développement achève actuellement l’étude sur la route du désert, soulignant que la mise en œuvre du projet et la mise à disposition d’infrastructures appropriées permettront d’attirer les investissements et de dynamiser les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays du continent africain.

A son échelle, la Tunisie a achevé les 698 kilomètres de route transsaharienne qui lui sont dus et est en train de doubler certaines parties. Il s’agit notamment de la route nationale n° 15 de 134 km entre Gabès et Gafsa et de la route nationale de 38 km entre Nefta et le poste frontière Hazoua.

La Tunisie cherche, en effet, à soutenir ce processus en transformant la route saharienne en corridor économique, et ce, à travers la programmation de plusieurs nouveaux projets, à savoir le doublement de la route nationale n° 13 reliant les gouvernorats du Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax, à travers le gouvernorat de Kairouan sur une longueur de 181 km, et le doublement de la route nationale n° 15 reliant le passage frontalier de Bou Chebka et Gafsa.

En outre, Gabès sera prolongée sur un tronçon de 240 kilomètres, en plus de doubler la route nationale n ° 3 reliant le passage frontalier entre Hazoua au gouvernorat de Tozeur et la route nationale n ° 16 reliant Gabès et Tozeur sur une longueur totale de 250 km.

Le pré requis pour un doublement des expectations tunisiennes

Le président de TABC a fait savoir que les exportations tunisiennes vers l’Afrique s’élèvent actuellement à 1,5 milliard de dinars, ce qui représente environ 3% du volume total des exportations, soulignant qu’il est possible de doubler ce chiffre et d’atteindre 6%, si de nombreux problèmes logistiques venaient à être surmontés, et que les procédures d’obtention d’un visa électronique étaient facilitées…

Il a assuré que l’économie tunisienne peut grandement bénéficier de l’Accord de libre-échange continental, pour être un tremplin pour l’investissement et l’exportation vers l’Afrique et en permettant aux entreprises tunisiennes de bénéficier de la réduction des droits de douane sur les marchandises exportées vers les pays africains.

Par ailleurs, les entreprises tunisiennes et les institutions industrielles en Afrique jouissent d’une bonne réputation, selon ses dires, notant que le nombre d’entreprises tunisiennes établies en Côte d’Ivoire est passé de 20 en 2015 à 160 entreprises cette année.

« L’Etat tunisien peut contribuer au développement des relations économiques avec les pays subsahariens et éviter les difficultés existantes représentées en l’absence d’une ligne maritime directe reliant la Tunisie à la Côte d’Ivoire et au Sénégal, celles liées au droit des changes et à l’absence d’ambassades tunisiennes dans un certain nombre de pays africains », a déclaré Jaziri.