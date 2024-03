100 institutions financières internationales attendues à la FITA 2024

Tunisia Africa Business Council (TABC) annoncé la composition du comité d’organisation de la 7ème édition de la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa », qui aura lieu à Tunis les 11 et 12 Juin 2024.

Elle se veut un des rendez-vous des plus importants en Afrique et un espace d’échanges pour développer des affaires, chercher des financements et construire des partenariats solides, où le TABC table sur l’organisation de 3 000 rencontres Business to Business (BtoB) et Business to Government (BtoG). Il s’agit de renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique.

TABC espère développer davantage les exportations vers l’Afrique en 2024

Dans une déclaration faite, jeudi 14 mars 2024 à Africanmanager, le président de TABCA, Anis Jaziri a fait savoir que le Conseil d’affaires tuniso-africain envisage d’ouvrir des bureaux régionaux en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale pour être plus proche des opérateurs économiques tunisiens implantés dans ces régions et pouvoir leur garantir un accompagnement plus efficace.

Il a, dans ce contexte, assuré que le TABC travaillera, également, sur le développement des exportations des entreprises tunisiennes et assistera davantage les opérateurs économiques tunisiens dans leurs démarches.

Ce comité de pilotage regroupe 12 personnalités africaines, européennes, américaines et asiatiques, avec une première à relever : une majorité féminine.

Cette panoplie d’experts de différents domaines, dont la finance, l’investissement, le commerce et l’économie, vont œuvrer durant sept mois à produire une édition qui ne pourra être qu’exceptionnelle, FITA2024.

Une pléiade d’experts de tous les continents présents

FITA est devenue au fil des ans, un des rendez-vous annuels des plus attendus dans le monde des finances, du commerce et de l’investissement en Afrique. Les thématiques les plus stratégiques seront discutées dans des panels et des tables rondes de très haut niveau.

Des experts de tous les continents seront présents pour animer et débattre avec un public de choix. Plus de 1000 CEOs originaires de plus de 70 pays pourront se rencontrer et avoir des échanges BtoB et BtoG. Plusieurs side events, précisément 14, seront organisés en marge de FITA2024, notamment Korea Tunisia Africa Business Forum, destiné à renforcer les relations multilatérales Tunisie-Corée-Afrique.

On rappelle qu’en 2023, plusieurs missions ont été organisées à en République démocratique du Congo, en Mauritanie, au Cameroun et en Algérie. La précédente édition avait traité, notamment, de la crise énergétique mondiale et de la manière dont l’Afrique est capable d’offrir des alternatives viables en matière de sécurité alimentaire en Afrique et de développement du Commerce Interafricain et le rôle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

FITA 2024 , un événement africain de très haut niveau, fera de la Tunise le plus grand hub de l’Afrique.