La SAM exporte de plus en plus en Libye et en Côte d’Ivoire

L’évolution de l’activité de la société SAM (Société meubles intérieurs) se confirme par une croissance annuelle à deux chiffres de 27% pour le chiffre d’affaires consolidé, et 28% pour le chiffre d’affaires individuel de la SAM. La réalisation toute au long de 2021 a globalement dépassé les prévisions de 13 %. Le niveau des commandes fermes et confirmées au 31/12/2021 dépasse un million cinq cent mille dinars ; le management demeure confiant quant à la possibilité de continuer à réaliser une croissance à deux chiffres durant 2022, Le chiffre d’affaires à l’export en Libye et la Côte d’Ivoire ne cesse de s’améliorer pour enregistrer une croissance significative de 324% par rapport à 2020. L’investissement réalisé est conforme aux engagements affichés au niveau de BP.

- Publicité-

Au niveau de l’endettement, le montant enregistré durant 2021 est de 2, 130 MDT. « Cette ancienne dette a été allouée, principalement, à l’acquisition, à l’aménagement et à l’installation technique de l’usine mitoyenne et sous forme de leasing dédié au renforcement du parc mobile », explique le management de l’entreprise.