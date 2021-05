La situation dans les territoires occupés au centre d’un entretien téléphonique Jerandi-Blinken

La coopération bilatérale et les moyens de la développer ainsi que la situation dans les territoires occupés ont été au centre lundi d’un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi et son homologue américain Antony Blinken.

L’entretien a élégamment porté sur la nécessité d’une désescalade au Moyen-Orient pour préserver les âmes innocentes ainsi que sur l’identification d’un règlement plus permanent entre les différentes parties, a tweeté Jerandi.

Pour sa part, le responsable américain a affirmé, dans un tweet posté sur son compte, avoir évoqué avec Jérandi la nécessité de rétablir le calme en Israël, en Cisjordanie et à Gaza.

Plus tard dans la journée, le ministère des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger avait publié un communiqué dans lequel, il a détaillé le contenu de cet entretien téléphonique, ajoutant que les deux responsables avaient discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

A cette occasion, Jerandi s’est félicité du niveau « excellent » atteint par la coopération Tunisie-Etats unies, appelant à développer les volets de cette coopération notamment aux niveaux financier et économique pour faire face à la crise sanitaire, provoquée par le nouveau coronavirus.

De son côté Blinken, s’est dit satisfait des négociations menées récemment entre la Tunisie et les bailleurs de fonds internationaux, citant en particulier le Fonds monétaire international (FMI).

Le responsable américain a salué le rôle joué par la Tunisie au sein du conseil de sécurité de l’ONU, appelant à coordonner davantage les efforts internationaux avec le reste des pays amis pour apaiser la tension au Moyen-Orient.

D’après la même source, les deux responsables ont réaffirmé la volonté commune d’œuvrer de concert pour aider les libyens à parachever leur processus politique dans l’intérêt de la Libye et la région de la méditerranée entière.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni dimanche soir à l’appel de la Tunisie, la Chine et la Norvège pour se pencher sur la situation dans les territoires occupés, où la machine de guerre sioniste avait fait plus de 200 morts, côté palestinien.