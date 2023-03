La situation en Tunisie au  centre du Conseil des ministres des AE de l’UE demain à Bruxelles

Les ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne se réuniront à Bruxelles, demain 20 mars. Une session conjointe des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’UE se tiendra le même jour.

Les chefs de la diplomatie de l’UE procéderont à un échange de vues sur la situation politique et économique actuelle en Tunisie et sur la manière dont elle affecte la stabilité du pays et son cheminement vers la démocratie, a indiqué le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto.

« L’UE doit souligner l’importance du respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit dans toute coopération avec la Tunisie », a-t-il ajouté.

D’autre part, le conclave européen poursuivra sa discussion sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les participants échangeront leurs points de vue sur les sanctions et leur mise en œuvre, les questions de responsabilité et la reconstruction de l’Ukraine. « L’UE doit continuer à réagir de manière forte et unie à l’agression militaire de la Russie. Nous devons accorder une attention particulière aux moyens d’empêcher le contournement des sanctions », a déclaré le ministre finlandais des AE.