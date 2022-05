La situation socio-économique et le dialogue pour la nouvelle République au centre d’un entretien Saïed-Bouden

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, jeudi, à Carthage, la Cheffe du gouvernement Najla Bouden.

L’entretien a porté sur la situation économique et sociale dans le pays ainsi que le dialogue pour l’instauration d’une nouvelle République, indique un communiqué de la présidence de la République.

Il a également permis d’aborder des questions liées aux finances publiques et l’impératif de trouver les équilibres nécessaires, ajoute la même source.

Le chef de l’Etat s’était entretenu hier mercredi avec Najla Bouden au sujet de questions liées à la situation générale du pays, notamment des questions d’ordre économique et financier.

