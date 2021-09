La Sotipapier, sextuple son bénéfice et fait contrat avec son propre président de conseil

La société «Sotipapier», a été créée en 1981 à Belli (Gouvernorat de Nabeul). L’objet de la société consiste essentiellement en la fabrication du papier d’emballage de type Kraft pour les sacs de grandes contenances ainsi que du papier pour ondulé (Testliner et cannelure). Elle possède une capacité de production de 80.000 tonnes par an, emploie plus de 280 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires dépassant les 53 millions de dinars tunisiens au cours du premier semestre 2021. A la même période de 2020, le bénéfice était de juste 306,8 mille DT, et dépassait à peine le un million DT à la fin de tout l’exercice 2020.

Les états financiers intermédiaires de l’entreprise pour font apparaître des capitaux propres totalisant 59.178.791 DT, y compris le bénéfice de la période s’élevant à 6.850.436 DT. Ce résultat fait suite à des produits d’exploitation de plus de 53,280 MDT, des charges de plus de 44,604 MDT.

Nous rapportons par ailleurs cette remarque des commissaires aux comptes de l’entreprise, où les deux principaux actionnaires sont l’entreprise publique STIR (Société de raffinage avec 34,05 % du capital) et le groupe touristique Driss (Groupe Driss Marhaba avec 21,21 % du capital), qui dit que « la société « SPE Capital Partners Limited », société dont le Président du Conseil d’Administration de Sotipapier est gérant, a conclu un contrat portant sur la prestation de conseil et de gestion aux fins de l’implantation du plan de développement de Sotipapier par la mise en place des ressources aux compétences confirmées en matière de conseil en gestion. Le contrat a été conclu le 1er janvier 2018 pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, et en contrepartie d’une rémunération annuelle d’un montant plafonné à 40.000 Dollars Américains hors taxes. Au 30 juin 2021, le montant des honoraires, hors taxes, s’élève à 48.738 DT. La dette liée à ces facturations s’élève à 73.106 au 30 juin 2021 ». Un président du conseil et gérant, qui un contrat pour conseiller l’entreprise qu’il dirige, pour le développement de la même entreprise, nous a en effet interpellé sur la gouvernance de cette entreprise cotée, sans plus.