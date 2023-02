La sous-traitance, piège pour le secteur textile marocain

Le secteur marocain de l’habillement et du textile qui sort à peine de la crise sanitaire du Covid-19 fait face à une dure réalité en ce début d’année dans les régions de Fès et du nord. Il s’agit de la baisse des commandes occasionnant par conséquent une baisse de la production dans les unités.

« Il faut reconnaître que le secteur se remet certes de la crise sanitaire et aussi de l’impact de la guerre en Ukraine, mais les commandes surtout étrangères ne sont pas à leur niveau habituel de cette période de l’année », avance le président de l’Amith Fès auprès de La Vie éco. « Les carnets sont 30 à 40 % pleins alors qu’habituellement en début d’année, nous étions à un taux de 70 % ». La baisse des commandes s’explique également par la réduction par les ménages des dépenses liées à l’habillement (inférieures à 200 euros).

Le « malheur » des unités de Fès et du Nord, c’est qu’elles s’étaient spécialisées dans la sous-traitance. La zone du Nord compte près de 300 unités, dont 95 % s’investissent dans la sous-traitance pour des donneurs d’ordre et 80 % parmi ces entreprises travaillent pour un seul client, le Groupe espagnol Inditex. « Lorsque Inditex se porte bien, les usines de Tanger tournent et elles font même parfois appel à des unités dans la région de Fès. Mais, dans le cas contraire, c’est la crise », explique-t-on.