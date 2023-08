La startup d’Adel Ayari fait levée de fonds de 539 mille Dollars pour une expansion à l’étranger

« La startup de technologie basée en Tunisie, SeekMake, a levé 539 000 $ sous la direction de la société européenne de capital-investissement Lafayette Group ». C’est ce que rapporte le site « wamda.com »

La startup tunisienne en question a été créé en 2018 par Adel Ayari et Zino Adidi. Selon la même source, « SeekMake connecte les utilisateurs avec des fabricants dans 40 pays, permettant un prototypage rapide et une livraison plus rapide des produits finaux, notamment la fabrication de tôles à l’impression 3D, la découpe laser et la gravure (…). La récente injection de capitaux sera utilisée pour alimenter les plans d’expansion mondiale de SeekMake, principalement en Allemagne et en France ».