La startup Expensya lève 20 millions de dollars

La startup franco-tunisienne Expensya a levé 20 millions de dollars de fonds frais auprès de la MAIF Avenir, basée à Paris, et de Silicon Badia, basée à Amman, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Ce tour de table de série B porte la levée totale d’Expensya à ce jour à plus de 25 millions de dollars, ce qui en fait la startup tunisienne la mieux financée et l’une des startups SaaS les mieux financées du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Fondé en 2014 par Karim Jouini et Jihed Othmani, le logiciel en ligne d’Expensya automatise la gestion des dépenses des entreprises. Ses outils web, mobiles et basés sur des API permettent aux entreprises de toutes tailles de gérer facilement l’ensemble des dépenses sans avoir à consacrer leur temps à des tâches manuelles répétitives.

L’application mobile d’Expensya, par exemple, permet aux employés de toute entreprise (qui utilise ses solutions) de remplir des notes de frais en y téléchargeant leurs factures (sa technologie OCR+ extrait toutes les informations essentielles des factures). Mais ce n’est là qu’une des nombreuses fonctionnalités proposées par la startup tunisienne. Expensya se présente comme un logiciel de gestion des dépenses de bout en bout. En plus d’un ensemble de fonctionnalités puissantes, il offre également des intégrations avec tous les principaux logiciels ERP, notamment SAP, Oracle et Microsoft Dynamics, ainsi qu’avec des applications de voyage, bancaires et autres.

Selon son site Web, Expensya compte actuellement plus de 5 000 clients dans plus de 100 pays, dont des grandes entreprises, des PME, des petites entreprises et des indépendants. Dans une déclaration, la société a indiqué qu’elle avait enregistré une croissance de 100 % pendant la pandémie du coronavirus, sans donner plus de détails. Elle prévoit maintenant d’utiliser les derniers fonds pour accélérer le développement de ses produits et sa croissance internationale. Expensya a déclaré qu’elle avait pour objectif de devenir le leader des solutions de gestion des frais professionnels.

Karim Jouini, le co-fondateur et CEO d’Expensya, commentant l’investissement, a déclaré : « Cette levée de fonds témoigne de la performance d’Expensya et reflète son ambition d’être LE leader de la gestion des frais professionnels à 360°. C’est un accélérateur puissant pour le marché de l’automatisation des frais professionnels, qui offre la solution la plus complète couplée à une expérience optimisée. »

La startup compte actuellement plus de 140 employés répartis dans des bureaux dans quatre pays. Le siège social est à Paris, mais la plupart des collaborateurs d’Expensya travaillent depuis son bureau de Tunis, où elle est née il y a environ sept ans. Grâce à cette levée de fonds, Expensya prévoit maintenant d’ajouter 100 autres employés à son effectif au cours des trois prochaines années pour soutenir différentes fonctions.

Namek Zu’bi, Managing Partner de Silicon Badia, a déclaré : « Après avoir évalué plusieurs opportunités dans l’espace général, nous avons été très enthousiastes à l’idée de trouver une société qui a la clairvoyance de comprendre les besoins du marché et la direction que prend l’industrie au niveau mondial en termes d’évolution des outils de gestion des dépenses 1.0 purs vers des solutions de gestion des dépenses et de paiements de nouvelle génération. Karim, Jihed et l’équipe d’Expensya ont fait un travail remarquable en créant une plateforme collaborative basée sur les API et sont en excellente position pour aller de l’avant », a-t-il dit.