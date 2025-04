La STB commence bien 2025

La STB (Société Tunisienne de Banque), est une banque âgée de 65 ans et qui est passée par toutes les expériences politiques et économiques du pays. Elle reste pourtant toujours le pilier de l’économie et du financement public et privé.

A fin mars 2025, les indicateurs d’activité et de performance de la Société Tunisienne de Banque ont évolué de façon plutôt satisfaisante, en dépit d’une année difficile marquée par la récession économique et la diabolisation des banques surtout publiques, ce qui a impacté les encours crédits et PNB des banques.

– Des clients qui font confiance à la STB par leurs dépôts

A fin mars dernier, les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 1.174,9 MDT (Millions de Dinars tunisiens), ou 11.37% entre mars 2024 et mars 2025, pour s’établir à 11.510,4 MDT provenant de plusieurs variations différenciées.

D’abord, les dépôts à vue qui ont haussé de 322,9 MDT, ou + 8.42%, pour s’établir à 4.155,9 MDT, et représenter 36.11% de l’ensemble des dépôts à fin mars 2025 contre 3.833 MDT de dinars à fin mars 2024.

Ensuite, les dépôts d’épargne qui ont évolué de 355,7 MDT, ou 8.19% pour atteindre 4.696,8 MDT ou une part de 40,80 % contre 4.341 MDT une année auparavant.

Mais aussi les dépôts à terme qui ont progressé de 402,7 MDT ou +21,37% qui se sont établis à 2.286,7 MDT et ont représenté une part de 19,87 % à fin mars 2025 (1.884,0 MDT en mars 2024).

Quant aux ressources d’emprunt, ils se sont élevées à 571,9 MDT à fin mars 2025, en régression de 77,0 MDT ou 11,87% par rapport à leur niveau à fin mars 2024 (648,8 MDT).

Les emprunts obligataires et privés se sont cependant inscrits en baisse, de 54,3 MDT ou – 17,54%. Les ressources spéciales aussi, ont diminué de 22,7 MDT ou – 6.68%.

– Une banque qui donne toujours plus de crédits

Les crédits nets à la clientèle (Hors la dotation aux provisions relative au premier trimestre 2025) ont régressé de 893,3 millions de dinars ou 8.49% pour s’établir à 9.628,4 millions de dinars au terme du premier trimestre 2025 contre 10.521,7 millions de dinars une année auparavant.

Le portefeuille titres commercial a atteint un encours de 427,3 millions de dinars, soit une baisse de 9,1 millions de dinars ou 2.09% par rapport à son niveau enregistré à fin mars 2024 (436,4 millions de dinars). Le portefeuille titres d’investissement a enregistré une hausse de 1.356,1 millions de dinars ou 54.99 % pour s’établir à 3.822,3 millions de dinars à fin mars 2025.

Le produit net bancaire s’est situé à 167,4 MD en hausse de 7,5 MD ou 4.75%. Cette situation résulte de l’effet, d’abord d’une hausse des Produits d’exploitation bancaire de 7,1 MDT, ou 2,02 %, pour s’établir à 356,3 MDT à fin mars 2025.

Ensuite, la baisse des Charges d’exploitation bancaire de 0,5 MDT, ou 0,27%, lesquelles se sont établies à 188,9 MDT à fin mars 2025 contre 189,4 millions de dinars au terme du premier trimestre 2024. Les charges opératoires ont régressé de 1,6 MDT, ou 1,92% et se sont établies à 80,9 MDT de dinars à fin mars 2025. Le coefficient d’exploitation s’est situé à 48,34 % au terme du premier trimestre 2025 contre 51,63 % une année auparavant.

– Le trend haussier avait commencé en 2024

Rappelons qu’en 2024, la STB avait réalisé un résultat net de 82 MDT, et un résultat groupe 103 MDT, malgré un effort de provisionnement de 200 MDT. Le ratio Ltd (crédits sur dépôts) était largement excédentaire. En 2024 aussi, la STB ne faisait plus recours au marché interbancaire. Quant aux problèmes de contrôle interne, ils sont très anciens. D’ailleurs, deux cabinets externes travaillent actuellement à l’apurement et sur la comptabilité multidevise. Pour la STB, « ce sujet sera notre priorité absolue », nous dit-on.