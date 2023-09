La STB n’a pas publié ses indicateurs semestriels 2023 et accorde des privilèges à ses salariés et à leurs familles

La Société tunisienne de banque (STB) est la seule banque du secteur public et privé qui n’a pas publié ses indicateurs d’activité du premier semestre 2023, selon les données des sociétés cotées publiées par le Conseil du Marché Financier(CMF).

La non publication des indicateurs de la banque est contraire aux dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relatives au renforcement de la sécurité des relations financières. Cet article stipule que les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admises à la cote de la Bourse, sont tenues de déposer, au CMF et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou de leur adresser, au plus tard deux mois après la fin du premier semestre de l’exercice comptable , les états financiers intermédiaires accompagnés du texte intégral du rapport du ou des commissaires aux comptes.

Les indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2023 de la banque montrent une hausse des charges du personnel (charges des agents et dépenses générales d’exploitation) bien que le produit net bancaire n’a pas dépassé, à fin juin 2023, 347,3 MD contre une hausse des salaires de 9,9% pour se situer à 115,9 MD.

Selon ses données comptables, la STB souffre depuis une période de difficultés financières. En effet, l’institution de crédit a enregistré, à fin 2022, des pertes dont la valeur s’élève à172, 6 MD, en raison de l’aggravation des créances irrécouvrables.

En dépit de cette situation, outre l’absence du Directeur général depuis octobre, la direction de la banque a décidé l’octroie des avantages aux conjoints des fonctionnaires et leurs fils, en leur accordant l’avantage de bénéficier des crédits à des taux compétitifs, à des taux d’intérêts ne dépassant pas les 8%, selon un document publié par la partie sociale, dont la TAP a reçu une copie.

A cet égard, il y a lieu de souligner que les crédits accordés par la STB ne sont pas moins de 12% et de 13%, selon la catégorie de crédit sans compter les commissions et les frais y afférents.

Ces avantages ont été accordés, en dépit de la non distribution des dividendes aux actionnaires (Etat et les actionnaires publics (89%) depuis des années, d’après la consultation des procès verbaux annuels des actionnaires, sachant que l’Etat a injecté en juillet 2015, près de 752 millions de dinars pour la recapitalisation de la banque.