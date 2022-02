La STB vend plus de la moitié de ses parts chez Wifack Bank et engrange 14,6 MDT

Dans une déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées, faite le 17 février auprès de la Bourse de Tunis, la banque publique tunisienne STB a annoncé la cession de 500 mille action de la banque privée Wifak Bank. Vendues à 6,6 DT l’action, la transaction avait alors rapporté 3,3 MDT pour la STB qui n’a donné aucune explication sur les raisons de cette vente. Cette vente est la seconde au cours du mois de février 2022. Le 10 du même mois en effet, la STB avait cédé 1 713 676 actions, toujours au même prix unitaire, avec un prix global de plus de 11,310 MDT. Ainsi en deux mois, la STB aura engrangé plus de 14,610 MDT.

- Publicité-

A 30 % entre les mains de l’CD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector), et à 22,74 % entre les mains de Med Hédi Ben Ayed, les actions de la Wifack étaient cotée ce lundi 21 février 2022 à 6,83 DT selon Mac SA. Et jusqu’à ces deux fortes opérations de cession, la STB y détenait plus de 4 millions d’actions, représentant 13,71 % du capital. Avec la vente de plus de 2,213 millions d’actions, la STB n’y sera plus qu’à la moitié de ses anciennes parts chez la Wifack.