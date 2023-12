La Suède et le Danemark en demi-finales

La Suède, plutôt facile contre l’Allemagne (27-20), et le Danemark, qui a tremblé jusqu’au bout contre le Montenegro (26-24), ont décroché mercredi à Herning (Danemark) les deux derniers billets pour les demi-finales du Mondial féminin de handball.

Vendredi toujours à Herning, les Suédoises affronteront la France alors que les Danoises défieront la Norvège.

Eliminées en quarts de finale de l’édition 2021 puis aux portes des demies de l’Euro-2022, les Suédoises ont cette fois passé l’obstacle et se présenteront invaincues comme les Françaises, seule autre équipe dans ce cas.

Elles défieront les Bleues pour une revanche de la demi-finale des JO-2021 à Tokyo (29-27 pour la France).

Carlson et ses coéquipières ont créé un écart rédhibitoire dès le début de match, menant 7 à 0 avant que les Allemandes ne marquent leur premier but, à la 15e minute.

Devant de 10 buts à la mi-temps (16-6), elles se sont cependant fait légèrement peur en fin de match, quand les Allemandes sont revenues à quatre buts (22-18) à un peu plus de six minutes de la fin.

La gardienne Johanna Bundsen s’est montrée solide (15 arrêts sur 35 tirs) et, en attaque, l’arrière gauche des Vipers Kristiansand (Norvège) Jamina Roberts (5/8 et 5 passes décisives) a été le fer de lance attendu des Suédoises.

Les Danoises peuvent aussi remercier leur gardienne Sandra Toft (16/39), qui a repoussé le tir à la hanche de Jelena Despotovic sur une balle de -1 pour les Monténégrines à un peu moins d’1 min 30 sec de la fin, pourtant menées de sept longueurs à la 40e minute (21-14). Avant que Kristina Jorgensen ne scelle dans la foulée la victoire en trouvant la cible dans le but vide (26-24).

Le Danemark essaiera vendredi de prendre sa revanche sur la Norvège qui l’a battu en finale de l’Euro-2022 (27-25).

