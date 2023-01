La transplantation d’organes en Tunisie est effectuée selon les normes juridiques et l’état de santé du malade

La transplantation d’organes en Tunisie est effectuée selon des normes juridiques bien déterminées et prend en considération l’état de santé du malade, a indiqué Boutheina Zened, responsable au centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO). Dans une déclaration à la TAP, Zened a démenti mercredi, les informations véhiculées dans certains médias, concernant une greffe de foie au profit d’une étudiante tunisienne, souffrant d’une insuffisance hépatique, suite à une campagne sur les réseaux sociaux. « Aucun privilège n’a été accordé à l’étudiante Sali Ben Salem », a encore affirmé la même source. L’étudiante a bénéficié d’une greffe de foie parce que son état de santé s’est dégradé et a ainsi devenue prioritaire comme toute autre personne dont l’état de santé est extrêmement détérioré, a-t-elle noté. La greffe du foie a été effectuée après concertation avec la famille du donneur, qui a accepté aussi le don des deux reins du sujet en mort cérébrale, a encore précisé la responsable. Le centre a effectué au cours de l’année précédente 7 opérations de greffe de foie, 12 opérations de transplantations cardiaque et 33 opérations de transplantation rénale, des organes recueillis de 19 personnes victimes de mort cérébrale, a notamment rappelé la même source.

