La Tunisie 51ème sur 85 pays en matière de patrimoine culturel

Un autre classement mondial qui tombe mal en ce moment où la Tunisie, dans le cadre de la tenue du 18ème Sommet de la Francophonie à l’île de Djerba, avait à aménager une version tunisienne du traditionnel village de la francophonie, organisée en marge de ces rencontres francophones depuis le sommet de Quebec, au Canada, en 2008.

Ce village tend, entre autres, à mettre en valeur la richesse et la diversité culturelles de l’espace francophone avec un accent mis sur l’apport du pays hôte.

Le magazine américain USNEWS vient, en effet, de mettre à jour son classement des pays disposant des patrimoines culturels les plus riches.

La Tunisie est classée 51ème sur les 85 pays couverts par le classement. Les 9 autres pays africains dont des membres de l’Organisation internationale de la Francophonie ont réalisé des scores tout aussi médiocres, à part l’Egypte classée 6ème .

Mais, le pays phare de la Francophonie, en l’occurrence la France, occupe la quatrième place.

Le patrimoine culturel est défini, par les initiateurs de ce classement, comme étant l’ensemble des biens matériels ou immatériels ayant une importance artistique et historique certaine, et qui appartiennent à un pays. Il groupe les coutumes et traditions distinctives d’une nation et mesure sa contribution à la civilisation universelle, abstraction faite de ses prouesses économiques ou ses avancées technologiques.

Le classement du magazine USNEWS est basé sur une variété de critères, dont l’histoire, l’accessibilité au patrimoine matériel et immatériel, le nombre de sites historiques et les zones d’attractions culturelles et géographiques.

Rectification

Au niveau mondial, l’Italie occupe la première place, devant la Grèce, l’Espagne, la France et le Mexique.

A l’échelle africaine c’est l’Egypte, avec un score de 82 points sur100 (6e rang mondial) qui vient au premier rang. Constituant une des plus anciennes et des plus grandes civilisations du monde, l’Egypte est le pays des pharaons, qui ont bâti une civilisation exceptionnelle dont certains pans n’ont toujours pas été totalement explorés. Son emplacement en a fait aussi un creuset culturel et commercial.

Loin derrière le pays des pharaons, vient le Maroc, 2e pays le plus riche en matière de patrimoine culturel au niveau du continent, avec un score de 55,8 points/100 et 16e au niveau mondial. Le Maroc est considéré comme un pays possédant un mélange unique d’influences culturelles arabes, berbères, africaines et européennes.

Derrière ces deux pays du nord du continent, arrive l’Afrique du Sud, qui se classe au 23e rang mondial avec un score de 45,1 points/100. Les autres pays africains classés sont: la Tunisie (51e), le Kenya (54e), l’Algérie (69e), le Ghana (73e), la Zambie (78e) et le Cameroun (80ème).

En inaugurant le village francophone à Djerba, dimanche 13 novembre, la ministre de la culture l’a présenté comme étant une consécration de l’importance des confluences culturelles, et de la coexistence pacifique entre les peuples.

En effet, selon les organisateurs, les 30 pays participant à la manifestation ont décidé de mettre l’accent sur leur patrimoine culturel. La Tunisie a choisi, principalement, de faire connaitre les coutumes et traditions populaires de l’île de Djerba et le savoir faire traditionnel de sa population.

Dans cet esprit, des commentateurs ont insisté sur la nécessité d’opérer des rectifications à notre approche du patrimoine culturel, en œuvrant à mettre en valeur et à faire connaitre, concrètement, la vivacité et l’apport à la civilisation universelle de nos pays à travers leur patrimoine culturel perçu plutôt, seulement, comme une attraction touristique.

S.B.H