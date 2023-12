La Tunisie a peur !

On pourrait dire que ce titre est une parodie du présentateur TV Roger Gicquel en 1987 à la suite d’une arrestation dans l’affaire Patrick Henry. Or, il ne s’agit pas ici d’affaires de droit commun ou des fugitifs de la Mornaguia, mais d’accusations graves, allant de complots contre la sûreté de l’Etat et ses institutions au terrorisme social et économique, où l’enfer est pavé de bonnes intentions.

L’enfer des listes de tous genres, fuitées et jamais officiellement démenties ou confirmées. Des listes qui sèment le doute dans toute la sphère économique et des affaires, et qui paralysent administration et entrepreneurs, et sèment la peur dans les médias non contrôlés par l’Etat.

– La cabale continue contre entrepreneurs et banquiers

La dernière de ces listes, et qui semble être signée du sceau de la justice, qui pourrait être un Fake, mais qui demeure non démentie, comprendrait 31 hommes d’affaires, banquiers et entreprises, « sans compter ceux qui pourraient être découverts par les investigations ». Le document (ou Fake, il suffirait que le Parquet le dise) précise que « 24 sont poursuivis pour blanchiment d’argent en réunion et les autres poursuivis au titre de l’article 96 du code pénal ».

Une liste qui s’ajoute à celle des personnalités politiques déjà sous les verrous en attendant le renvoi en justice, et d’autres arrêtées, interrogées par les différentes brigades, puis relâchées sous peine d’interdiction de voyager. Tout cela, sans parler de l’autre liste, dont l’existence a été révélée par une radio confisquée, et jamais démentie. Une liste comprenant les noms de 1.500 personnalités, dont des hommes d’affaires et de médias, interdites de voyager car fichées « S17 ».

« Kamel Eltaief, cofondateur de la société de matériaux de construction Somaco, lobbyiste patenté et ancien conseiller de Ben Ali, a été la première grande figure arrêtée, le 11 février 2023. Comme de nombreux opposants politiques incarcérés depuis, il est poursuivi pour « complot contre la sûreté de l’État » et risque la peine de mort ».

C’est ce qu’écrivait le média français Jeune Afrique dans un article intitulé « En Tunisie, Kais Saïed fait la « chasse aux entrepreneurs », et qui commence en disant que « L’État tunisien a un besoin impérieux d’argent pour boucler son budget, et met donc fortement à contribution les chefs d’entreprise. Lesquels dénoncent le recours à l’intimidation et aux méthodes brutales ».

– Saïed suivrait-il l’exemple algérien ?

Une telle cabale existerait en Algérie, où le président Tebboune « ne tolère pas l’accumulation des richesses entre les mains des hommes d’affaires qui pourront par la suite jouer un rôle politique déterminant dans la prise de décision au sein du pouvoir algérien », rapporte le site « Maghreb Intelligence ». Très proche du président algérien, Kais Saïed semble s’acharner sur les entrepreneurs, avec comme en Algérie avec « Redressements fiscaux, enquêtes judiciaires poussées, contrôles approfondis de la sécurité sociale, des directions de commerce ou de l’inspection des impôts, les entrepreneurs algériens font effectivement l’objet depuis le début de cette année 2023 d’une véritable traque dans le but est de permettre au régime algérien de renflouer ses caisses avec des fonds soutirés au secteur privé » comme le dit la même source à propos de l’Algérie où les hommes d’affaires seraient approchés par une ambassade étrangère pour les aider à quitter le pays.

En Tunisie, il se passe rarement un jour sans qu’on entende parler d’un homme d’affaires ou d’un banquier qui aurait été interpellé par la justice. Certains opérateurs tunisiens, parmi ceux qui n’auraient pas été déjà interdits de voyager, auraient en tout cas déjà mis le cap sur le Maroc, selon de bruits incessants confirmés par des avocats sur place que nous avons pu contacter.

– Peur aussi de l’avenir

Mais les Tunisiens ont peur aussi de l’inconnu vers lequel ils sont menés, avec un Kais Saïed parcimonieux sur les détails qu’il donne au compte-gouttes et au gré de ses ballades à pied, blablatant des choses qui restent incompréhensibles pour la grande majorité de son peuple, comme vendredi soir à Carthage, puis à Nabeul, passant des wagons à l’épuration de l’administration, en passant par Bernard-Henri Levy, le Conseil des régions selon une vision de 1927, et l’historique de la cause palestinienne. Tout y passe, sans oublier la blague sur les poissons et le navire sionistes qui passait et les cartels en Tunisie, dans ce qui ressemble à s’y méprendre à un bain de foule d’un prétendant au trône. Tout sauf de quoi rassurer les Tunisiens sur ce qu’il fait et les éclairer sur ce qu’il voudrait faire.

Ces Tunisiens pourraient bien, peut-être, le suivre, si ce chef qui ne veut même pas parler de nouveau schéma de développement (Voir sa causerie déambulatoire à Nabeul avec la Gouverneure) se laissait aller à une meilleure explication et une meilleure communication sur ses objectifs et ses moyens.

Les Tunisiens ont peur de vivre encore plus d’années de dèche, avec son cortège de pénuries intermittentes et de gêne financière, traitées par les confiscations de tous genres, sans que l’on se soucie des droits de ses citoyens qui restent innocents jusqu’à preuve du contraire par la loi, et des devoirs de l’Etat à respecter ces droits.

Les Tunisiens ont peur et ne comprennent guère pourquoi les promesses d’une économie créatrice de plus d’emplois et d’une vie digne dans leur propre pays ne se concrétisent pas encore. Et c’est cette peur qui explique, essentiellement, la fuite des compétences, de manière régulière ou irrégulière.