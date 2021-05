La Tunisie abrite l’exercice naval Phoenix Express 2021

La Tunisie, pays allié majeur non membre de l’OTAN, s’astreint à l’obligation de s’associer aux activités militaires de l’organisation pan atlantique en abritant ou en participant, notamment, aux manœuvres et aux exercices conjoints.

L’exercice Phoenix Express 2021 en est manifestement un. Il débute le 17 mai 2021 à Tunis, et dans toute la mer Méditerranée.

« Les exercices tels que Phoenix Express 2021 augmentent l’interopérabilité entre les pays participants afin d’accroître la sécurité maritime et de soutenir le commerce mondial », a déclaré le capitaine Harry Knight, directeur de l’exercice Phoenix Express. « Nos exercices navals nous permettent de développer nos compétences avec nos partenaires régionaux en apprenant les uns des autres et en travaillant ensemble. »

Treize pays opéreront ensemble jusqu’au 28 mai afin d’accroître la coopération régionale, la connaissance du domaine maritime, les pratiques de partage de l’information et les capacités opérationnelles, renforçant ainsi les efforts visant à promouvoir la sûreté et la sécurité en mer Méditerranée et dans les eaux territoriales des nations nord-africaines participantes, précise le commandement des forces navales Europe/Afrique.

« Les exercices militaires conjoints tels que Phoenix Express réaffirment et approfondissent notre coopération bilatérale exceptionnelle avec la Tunisie et garantissent que nous atteignons nos objectifs communs d’un environnement maritime sûr et sécurisé grâce à la collaboration régionale et à l’interopérabilité », a déclaré Donald Blome, ambassadeur des États-Unis en Tunisie.

Le groupe de contrôle de l’exercice de cette année sera accueilli à la base navale de La Goulette à Tunis, en Tunisie. La partie en mer de l’exercice testera les capacités des forces navalesnord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à combattre le trafic illicite et la circulation de biens et de matériaux illégaux.

Les 13 pays qui doivent participer à Phoenix Express 2021 sont la Tunisie, l’Algérie, la Belgique, l’Égypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, l’Espagne et les États-Unis.

Malgré la pandémie Covid-19…..

Phoenix Express est plus qu’un exercice maritime multinational ; c’est une opportunité stratégique pour tous les pays participants de construire un partenariat fructueux et de bénéficier de l’expérience des autres. En effet, Phoenix Express 2021 est un événement tridimensionnel qui passe de l’aspect stratégique où les dirigeants trouvent l’occasion de tracer les grandes lignes de la sécurité de la Mer Méditerranée pour ensuite traverser la sphère opérationnelle où l’on peut exercer le commandement et le contrôle d’un groupe multinational appliquant un objectif commun pour enfin arriver au niveau tactique qui offre aux commandants la possibilité d’effectuer différents types de manœuvres en mer. Pour toutes ces raisons, la marine tunisienne est plus que jamais motivée pour relever les défis et organiser la 16ème itération de Phoenix Express malgré la pandémie de COVID », a déclaré le contre-amiral Jamel Ben Omrane, de la marine tunisienne.

L’exercice Phoenix Express est l’un des trois exercices maritimes régionaux exécutés par les U.S. Naval Forces Africa (NAVAF) dans le cadre d’une stratégie globale visant à offrir des possibilités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité maritime.

L’U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.