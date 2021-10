La Tunisie absente des investissements portuaires mondiaux en raison du retard du projet du port d’Enfidha

La société DP World et le groupe britannique CDC ont convenu d’investir conjointement jusqu’à 1,72 milliard de dollars dans des infrastructures logistiques en Afrique au cours des prochaines années où ils vont commencer à moderniser trois ports.

- Publicité-

Les deux sociétés ont indiqué que les investissements dans les ports, les dépôts de conteneurs et les parcs d’affaires seront réalisés via une plate-forme d’investissement nouvellement créée par les ports de Dubaï.

De son côté, l’Agence britannique de financement du développement a annoncé mardi avoir alloué 320 millions de dollars à la plateforme, qui devrait injecter des investissements supplémentaires estimés à 400 millions de dollars au cours des prochaines années.

L’entreprise publique DP World a également exprimé sa volonté d’apporter des participations minoritaires dans trois ports exploités par Dubai Ports à travers la plateforme en Afrique, en plus d’un investissement estimé à un milliard de dollars.

Le partenariat consiste en l’accompagnement de projets de modernisation et d’extension des ports internes et de la logistique en Afrique, à commencer par les ports de Dakar au Sénégal et Ain Sokhna en Egypte, passant par le port de Berbera en Somalie.

Cependant, la stratégie des grandes entreprises portuaires ne prend pas en compte la Tunisie, malgré son emplacement stratégique évident au cœur de la Méditerranée. Ceci est dû, selon les experts, au retard dans la mise en œuvre du projet de port en eau profonde d’Enfidha, malgré son importance régionale et nationale.

En effet, les travaux de ce projet ont connu plus de 10 ans de retard en raison l’instabilité politique et économique que la Tunisie a connue après la révolution de 2011.

6 postulants à la construction du port d’Enfidha

Concernant les derniers développements relatifs à ce projet, le président, directeur général de la société du port Enfidha, Chokri Amiri, a révélé dans une interview à Africanmanager ar que la date du 29 novembre prochain sera la date de sélection du concessionnaire parmi les 6 entreprises postulantes après une étude des propositions technique et financière.

Dans le même contexte, la même source a souligné que toutes les entreprises qui ont soumis leurs offres sont parmi les entreprises les plus importantes et les plus prestigieuses dans le domaine de la construction portuaire au niveau mondial, notant que toutes avaient mené leurs recherches techniques et d’investigation sur les détails techniques relatifs à l’emplacement du port.

Pour ce qui est de la date d’achèvement des travaux, il est prévu que les deux phases du port seront prêtes d’ici 2030, la première phase s’étendra sur 3 ans après le début des travaux en 2022, et le reste le sera au bout de 5 ans, selon l’agenda établi.

Selon Amiri, le port est conçu pour développer une capacité d’environ 4,8 millions de conteneurs de 20 pieds, avec une capacité opérationnelle de 52 000 emplois.

Selon le responsable de la société portuaire d’Enfidha, « le coût total de réalisation de la première phase s’élève à 1040 millions de dollars, répartis entre 75 % pour le secteur public et 25% pour le secteur privé ».

Le port d’Enfidha sera conforme aux normes internationales de qualité, de sécurité et d’environnement. Il permettra également à la Tunisie de se connecter aux principaux hubs de transport de l’Est et de l’Ouest, ce qui contribuera à réduire les délais jusqu’à 10 jours avec une réduction des coûts allant jusqu’à 15% ainsi qu’à attirer une partie du trafic de transbordement de conteneurs en Méditerranée centrale et occidentale.

Par ailleurs, les ports africains représentent dans leur totalité 4 % du volume mondial de fret conteneurisé et 3 % des exportations et importations mondiales.

Notons que l’Afrique abrite également les 100 plus grands ports maritimes du monde, tandis que l’Asie en abrite 9 des 10 premiers.