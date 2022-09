La Tunisie accueillera la 1ère Conférence et exposition sur la santé numérique en Afrique et au Moyen-Orient

L’Association tunisienne pour la promotion de la santé (ATPS), en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (département de la santé numérique), organisent la Conférence et exposition sur la santé numérique en Afrique et au Moyen-Orient (AMDHC) (www.AMDHC.tn) en Tunisie du jeudi 22 au samedi 24 septembre au centre de conférence Mehari Golden Yasmin et à l’expo center Diar Lemdina, Yasmine Hammamet, Tunisie.

L’AMDHC souhaite stimuler une nouvelle vision de la santé à travers les technologies de l’information, en s’appuyant sur l’expérience de la Tunisie et d’autres pays qui partageront leurs connaissances et leur expertise au cours de l’événement. L’AMDHC est conçue pour permettre aux participants d’apprendre d’autres stratégies et programmes de transformation de la santé numérique, ainsi que de comprendre les services et les applications qui peuvent être utilisés, les normes qui doivent être appliquées et l’interopérabilité. Ce rassemblement stimulera et accélérera la numérisation des soins de santé dans toute la région.

Avec plus de 500 m2 d’espace d’exposition et plus de 40 exposants, la conférence et exposition permettra aux participants de voir des systèmes en fonctionnement et de parler à ceux qui peuvent fournir des solutions de numérisation des soins de santé. Les intervenants viendront du monde entier et le programme d’événements sera créé sur mesure ; on prévoit la participation de plus de 150 médecins, informaticiens et experts en santé numérique. Les participants auront l’occasion d’écouter des experts chevronnés venus des quatre coins du monde, de rencontrer des fournisseurs innovants et de réseauter avec eux, ainsi que de créer une communauté régionale de soins de santé numériques en Afrique et au Moyen-Orient.

La récente pandémie mondiale a montré à quel point il était important de pouvoir collecter et rassembler des données sur un vaste territoire afin de les analyser et de les utiliser dans la lutte contre les maladies. Les systèmes numériques de soins de santé peuvent rendre cela possible et ainsi faciliter la concentration des ressources dans les zones les plus touchées et permettre aux décideurs de prendre des décisions cruciales en s’appuyant sur des faits. Plus généralement, les systèmes de santé numériques autorisent la prise en charge d’un plus grand nombre de personnes sur un territoire plus étendu. Ils donnent accès aux dossiers médicaux, ce qui peut être crucial pour le traitement des malades, et facilitent l’accès aux soins.

M. Izhar Mahjoub, responsable du comité scientifique de l’AMDHC : « La Tunisie a une énorme expérience dans la numérisation des systèmes de santé et est bien placée pour devenir un centre à partir duquel l’Afrique et le Moyen-Orient pourront construire et développer leurs systèmes de santé numériques. La Conférence et exposition sur la santé numérique en Afrique et au Moyen-Orient est l’occasion idéale pour les experts et les professionnels de la santé de se réunir, d’apprendre des autres programmes et de découvrir les dernières innovations dans ce domaine. »

L’AMDHC offrira une opportunité coordonnée B2B et B2C de rencontrer les conférenciers et les experts par le biais du programme AMDHC Fireside Chat, qui sera l’occasion de discuter des idées et des technologies avec des experts.