La Tunisie commande étude sur son offre export pour l’Afrique

La commission nationale chargée des négociations et du suivi de l’accord de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) a tenu, jeudi, sa première réunion afin de préparer l’élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de cet accord, et ce, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). La CEA présentera la première mouture de l’étude commandée par les autorités tunisiennes portant sur l’offre export des produits et services tunisiens vers le marché africain.

Lors de cette réunion, les membres de la commission ont convenu de créer cinq équipes de travail. Elles travailleront sur les secteurs prioritaires comme le textile et l’habillement ainsi que les équipements automobiles. Une équipe sera chargée par ailleurs de suivre la mise en œuvre du projet de réhabilitation du poste frontalier de Ras-Jedir afin d’en faire un portail pour l’Afrique.

A cette occasion, la cheffe de cabinet du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Lamia Abroug a souligné le rôle important de l’accord de la « Zlecaf » qui va permettre à la Tunisie de diversifier ses partenariats, de conquérir de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne et d’accroître ses échanges commerciaux. Elle a, à cet égard, appelé les membres de la commission à suivre les travaux de cette commission afin d’assurer la réussite de cet accord. Et de rappeler que la Tunisie figure parmi les premiers pays signataires de la « Zlecaf » et les huit premiers pays membres ayant mis en œuvre cet accord.