La Tunisie décline l’invitation de participer à la conférence de Berlin sur la Libye

La Tunisie s’est excusée de ne pouvoir répondre à l’invitation que la Chancelière allemande Angela Merkel a adressée, vendredi 17 janvier, au président de la République , Kais Saied, de participer aux travaux de la conférence internationale sur la Libye qui se tient demain dimanche à Berlin , annonce un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

La même source explique ce rejet par “le caractère tardif de l’invitation et la non participation de la Tunisie aux préparatifs de ces assises qui ont démarré dès le mois de septembre dernier malgré son insistance à être à l’avant-garde des Etats participant aux efforts internationaux prenant en compte ses intérêts et ceux du peuple libyen frère”, selon les termes du communiqué du MAE”.