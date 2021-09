La Tunisie demeure parmi les destinations préférées des touristes

Après avoir collé aux abysses de longs mois durant, l’activité touristique en Tunisie a commencé à reprendre de petites couleurs. Un léger mieux que le président de la fédération tunisienne des agences de voyages, Jaber Attouch, a attribué au nombre élevé de vaccinés contre le virus Covid-19, notamment au cours du mois d’août, notant que le tourisme intérieur a sauvé le secteur, qui vit sous l’impact d’une crise sans précédent.

« Les Tunisiens ont sauvé le secteur à plusieurs reprises, et nous avons récemment enregistré une demande remarquable sur les établissements hôteliers les différentes zones touristiques », a-t-il déclaré dans une interview à Africanmanager ar.

Il a souligné que l’organisation des campagnes nationales de vaccination et la participation croissante des citoyens et des professionnels dans divers secteurs ont eu un impact positif sur la reprise de l’activité touristique, qui représente un des piliers de l’économie tunisienne.

En effet, jusqu’au 10 septembre courant, les recettes touristiques ont augmenté de 4,7% en dinars pour atteindre 1 674 millions DT et environ 7,5% en dollars, soit l’équivalent de 605 millions$ par rapport à la même période en 2020.

Elles se sont légèrement améliorées passant de 502 millions d’euros en septembre à 506 millions d’euros en septembre 2021, soit avec une hausse de 0,8%, à cause de la détérioration de la valeur du dinar par rapport à l’euro.

En outre, le tourisme intérieur a contribué au développement du nombre de nuitées passées, puisque celles passées par les résidents en Tunisie ont atteint 2,8 millions de nuitées, soit une augmentation de 20 %, contre une diminution du nombre de nuitées passées par les non-résidents dans les hôtels tunisiens de 4,7 %.

En revanche, le nombre de touristes transitant par les postes frontaliers tunisiens a enregistré une diminution de 7,1% jusqu’au 10 septembre 2021, pour atteindre 1,5 million touristes, à cause de la baisse du nombre de touristes maghrébins de 38,7%.

Les flux européens grimpent de 20%

Le nombre de touristes européens a augmenté de 20%, durant la même période en 2020, malgré les restrictions de voyage imposées par de nombreux pays afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19.

Au niveau international, le président de la fédération a confirmé la présence de signes d’amélioration avec l’arrivée de délégations étrangères. «La destination tunisienne est toujours demandée », a-t-il constaté, appelant à cet égard à revoir le protocole sanitaire pour le tourisme tunisien en lien avec la diminution du nombre de contamination au Covid-19 et l’augmentation du nombre des vaccinés.

Suspension totale de l’activité de 300 agences de voyages

Attouch a déclaré que la saison de la « Omra » n’a pas encore commencé, avertissant les citoyens des conséquences de s’adresser à ceux présents sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré que la fédération avait reçu des plaintes de certaines personnes qui étaient victimes d’arnaques suite à des annonces sur les réseaux sociaux.

La même source a appelé le ministère des Affaires religieuses ainsi que celui du Tourisme à accélérer la convocation de la réunion du Comité national du pèlerinage et de la « Omra » et à annoncer l’ouverture de la saison afin que les agences de voyages puissent organiser leurs vols dans le cadre des lois réglementant cette activité.

Il a exprimé son étonnement du retard de la Omra alors que l’Arabie saoudite a annoncé le début de la saison.

Il a également déclaré que l’annonce du début de la saison de la « Omra » permettra à environ 300 agences de voyages de se redresser et de s’arracher la stagnation qu’elles connaissent depuis plus d’un an et neuf mois.