La Tunisie dépense-t-elle à bon escient l’argent américain pour son branding touristique?

Le gouvernement américain n s’emploie à aider la Tunisie à développer une marque de destination à multiples facettes, une marque qui capture ses diverses offres et intègre les parties prenantes de la communauté. Une initiative qui s’est heurté à des obstacles tels que des parties prenantes bien établies, une image de plage historique et une infrastructure touristique en développement, souligne, cependant, le site spécialisé dans l’industrie du voyage Skift.

En février, le gouvernement américain a injecté 50 millions de dollars dans le secteur du tourisme tunisien par le biais de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans le cadre d’un projet quinquennal intitulé « Visit Tunisia ». Il ; s’agit de promouvoir la Tunisie, ce pays de 12 millions d’habitants comme une destination touristique de haute qualité avec des offres variées, d’augmenter le nombre de touristes tout au long de l’année et de créer de nouveaux marchés sources. L’un des principaux objectifs est de faire en sorte que le pays attire 11,5 millions de touristes d’ici 2026.

L’USAID, une agence indépendante du gouvernement fédéral américain, n’aide généralement pas les destinations mondiales en matière de marketing touristique. Dans le cas de la Tunisie, l’agence a investi dans son développement économique et politique depuis sa révolution de 2011 « Cela a été considéré comme un moment opportun pour voir à quoi pourrait ressembler l’avenir touristique de la Tunisie », a déclaré Michele Mackenzie, cheffe d’équipe de marketing de destination de Visit Tunisia.

La marque de la Tunisie a traditionnellement été une destination de plage. « La Tunisie dispose d’un solide héritage touristique grâce à des années de promotion, notamment sur les marchés européens, en tant que destination soleil et sable », a-t-elle rappelé.

L’Office national du tourisme tunisien dispose de bureaux dans le monde entier qui s’appuient sur cette image, a ajouté Mackenzie. Les voyageurs du « segment économique du marché » viennent dans le pays pour ses plages côtières et ses stations balnéaires pendant la saison estivale.

La ruée sur le balnéaire

« Malheureusement, le plus grand nombre de personnes qui viennent en Tunisie viennent pour les stations balnéaires », a déclaré Chaker Abichou, Country Manager d’Overseas Adventure Travel Tunisia. Il s’attend à ce que 90 % des touristes qui ont visité la destination cette année soient venus pour Sousse et d’autres stations balnéaires populaires situées sur les côtes nord et est du pays.

L’objectif de l’USAID est d’accroître le nombre de voyageurs flexibles, indépendants et plus jeunes qui explorent déjà le pays. « Nous nous intéressons à ce qu’ils font et à ce qu’ils voient », a déclaré Mackenzie. Ces voyageurs ne s’arrêtent pas à la plage et font des excursions en moto, du camping dans le Sahara, des randonnées, séjournent dans des maisons d’hôtes locales et explorent les expériences locales.

Cette ambition marketing intervient alors que la Tunisie rebondit après les 11 années difficiles qui ont suivi sa révolution. Au cours de cette période, le secteur du tourisme a connu des troubles civils, des attaques terroristes et le Covid-19. « Cela a été un triple coup dur pour le secteur », a déclaré Mackenzie. Mais la situation sécuritaire s’est grandement améliorée au cours de la dernière décennie.

La Tunisie possède un potentiel inexploité pour attirer le marché des voyageurs flexibles et indépendants. La destination abrite des sites de batailles célèbres, des ruines romaines et d’autres civilisations bien préservées, des lieux de tournage pour des films populaires comme Star Wars, des montagnes, le Sahara, des sites religieux, une culture riche et bien plus encore. Les communautés ont simplement besoin d’aide pour tirer parti de ces atouts, a fait observer MacKenzie, citée par Skift.

L’USAID a cherché à attirer des voyagistes axés sur les voyages d’expérience et d’aventure. Elle s’est associée à la Smithsonian Institution pour développer le patrimoine culturel de la destination. Des investissements dans les infrastructures destinées aux visiteurs des sites culturels et archéologiques, tels que de meilleures routes, des sentiers de randonnée et des promenades de bois dans tout le pays, sont également prévus.

L’agence s’est concentrée sur six communautés pour un développement plus ciblé de la destination. « En général, elles ne disposent pas d’une structure organisationnelle de marketing de destination « , a déclaré Mackenzie. « Nous examinons comment nous pouvons travailler avec les destinations, innover et exploiter la capacité de ces communautés.

Les lobbies du tourisme de villégiature

L’agence veut éviter l’erreur commune des agences de développement international qui ne développent pas un plan qui dure plus longtemps que leur sortie. « Souvent, les experts arrivent, élaborent un plan, s’en vont et le plan reste en place « , a déclaré Mackenzie. Avec la contribution des parties prenantes, des plans ont été élaborés pour développer l’infrastructure des visiteurs et les efforts de promotion.

Le travail de l’USAID au cours de la première année souligne la mégatendance Skift 2022 « Les communautés ne sont plus des spectateurs du voyage ».

Un groupe de parties prenantes avec lequel il s’est avéré difficile de travailler est la communauté dominante des stations touristiques. Nombreux sont ceux qui considèrent que la tentative de diversification du marketing revient à « se détourner de notre pain et de notre beurre, le tourisme de villégiature », a déclaré Chris Seek, PDG de Solimar International, une société de conseil en tourisme durable qui travaille avec l’USAID dans le cadre de Visit Tunisia.

Les acteurs du tourisme de villégiature ont beaucoup d’influence et de pouvoir dans l’industrie du tourisme du pays, a déclaré Abichou d’Overseas Adventure Travel Tunisia.

« Nous devons constamment essayer de leur rappeler qu’il ne s’agit pas de se détourner des touristes », a ajouté Seek de Solimar. « Il s’agit de rendre votre destination plus compétitive parce que vous avez des choses que les autres plages n’offrent pas. »