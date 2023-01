La Tunisie est de plus en plus isolée sous Saied, les Etats-Unis s’en désintéressent!

Le président de la République tunisienne Kais Saied a tenté de se tourner vers l’étranger pour sortir le pays de sa crise économique, sans grand succès, alors que ses problèmes politiques s’accumulent.

Plus précisément, Les États-Unis ont réduit leur aide militaire et civile à la Tunisie. Un prêt du Fonds monétaire international de 1,9 milliard de dollars, dont le pays a désespérément besoin, continue d’être retardé, avec la possibilité d’un veto américain. Et une subvention de près de 500 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation, une agence d’aide américaine, a peu de chances d’aboutir.

Des déboires que les analystes expliquent par « la dérive de plus en plus autoritaire de la Tunisie sous la direction du président Kais Saied, qui contribue à l’isolement international croissant du pays », comme souligné dans une analyse s’étalant sur les colonnes du site d’al-Jazeera.

La Tunisie, à court d’argent, perd des fonds à un moment où elle a besoin d’amis pour l’aider à sortir d’un profond marasme économique. « Le président a gâché ou, d’une certaine manière, détruit l’image de la Tunisie en tant qu’exemple de réussite du printemps arabe », a déclaré Kenneth Katzman, chargé de mission au centre de réflexion Soufan et récemment retraité du service de recherche du Congrès américain. « Si vous faites cela, vous en payez le prix », a-t-il dit cité par la même source.

La réduction du financement américain en particulier, de 88,9 millions de dollars en 2021 à 55,2 millions de dollars en 2022 et de nouvelles réductions prévues cette année, est un coup dur pour la Tunisie, un signe que le vent change dans les perceptions internationales du pays et de la propre position de plus en plus précaire de Saied.

Les choix de gouvernance de Saied ont effectivement tué dans l’œuf les chances que la subvention du Millennium Challenge Corporation soit accordée à la Tunisie à court terme, bien qu’elle ait été accordée au pays en juin 2021. La subvention a été accordée sur la base de l’adhésion de la Tunisie à la « gouvernance démocratique et à la prospérité équitable ». Les fonds avaient été affectés à des projets de développement et d’infrastructure tels que la numérisation du port de Radès.

Tentatives infructueuses

Saied voyage rarement mais a profité des récents sommets internationaux pour tenter de gagner des amis et des soutiens. Cependant, il est revenu les mains vides et sans doute encore plus isolé. Et l’Occident n’est pas le seul à perdre son intérêt. Selon Monica Marks, professeur de politique du Moyen-Orient à l’université de New York à Abu Dhabi, Saied n’a pas non plus réussi à obtenir un financement de l’Arabie saoudite lors d’une visite à Riyad dans le cadre du sommet arabo-chinois en décembre.

« De nombreux experts disent que les puissances du Golfe auraient renfloué Saied après le coup d’État si [la situation] avait été comme celle du [président égyptien Abdel Fattah] el-Sisi en 2013, mais nous ne sommes plus en 2013, et les puissances du Golfe sont plus prudentes avec leur argent », a déclaré Marks, comparant la position actuelle de Saied avec le coup d’État de 2013 en Égypte, après lequel les pays du Golfe tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont intervenus pour financer l’Égypte.

« Le problème que Saied a avec la communication et son manque total de finesse diplomatique s’est avéré être un problème », a déclaré Marks. « L’économie est son talon d’Achille, et elle est en train de se perdre rapidement ».

« Les puissances du Golfe se demandent s’il est un allié utile ou un agent du chaos et veulent un retour sur investissement », a ajouté Marks. « Il semble que l’Arabie saoudite ait lié le soutien financier à Saied à un renflouement par le FMI » qui pourrait ne pas arriver parce que « le FMI ne veut pas, sagement, jeter de l’argent à un nouveau dictateur sans un semblant d’apparence que la Tunisie fait les réformes qu’elle préfère ».

L’équilibre militaire

Les difficultés de Saied ont été illustrées par le rachitique taux de participation aux élections législatives du 17 décembre. De nombreux Tunisiens considèrent le pouvoir législatif comme impuissant après les changements constitutionnels de Saied.

Saied a choisi de répondre à ce revers en attaquant de plus en plus ses rivaux politiques, qu’il a qualifiés d' »ennemis de la démocratie en Tunisie ». Mais selon Katzman, tout le monde ne pense pas que l’aide à la Tunisie doive être liée aux décisions politiques de Saied.

« Certains experts de la Tunisie estiment que ce n’est pas la bonne façon de procéder », a-t-il dit. « Il y a un noyau de la société civile qui est encore très actif, et si vous réduisez l’aide que vous lui apportez, vous ne faites qu’empirer [la situation politique]. »

Katzman a ajouté que les États-Unis « donnent juste assez d’argent pour que ces choses continuent et ne coupent pas totalement les vivres à tous ceux avec qui nous travaillons là-bas, mais il y a une intention d’envoyer un signal au président qu’il est décevant ».

L’armée tunisienne continuera à recevoir une part importante du financement américain, qui représente 60 % des dépenses de Washington dans le pays.

La réputation de l’armée en tant qu’institution dépolitisée a augmenté à la suite de la révolution de 2011 et de sa décision de ne pas intervenir pour soutenir Ben Ali. Depuis lors, les financements étrangers affluent en sa faveur.

Cependant, les chefs militaires ont été présents et se sont assis en silence lors des grands discours de Saied, notamment en mars lorsqu’il a dissous le parlement, et en décembre lorsqu’il a qualifié ses opposants d' »ennemis du pays » qui seraient confrontés à la justice.

L’armée craint désormais des « représailles » de la part de la population pour son soutien tacite au président « si le régime de Saied tombe », selon Chaima Aissa, du Front du salut national. Mais le ministère américain de la défense se sent toujours obligé de soutenir l’armée tunisienne.

« Le Pentagone, qui a été très bruyant sur la Tunisie ces derniers temps dans la politique américaine, veut que les principaux alliés non membres de l’OTAN puissent faire des exercices conjoints », a déclaré William Lawrence, professeur de sciences politiques et d’affaires internationales à l’American University de Washington et ancien diplomate. « Ils veulent un partenaire qui soit un vrai partenaire, mais si vous réduisez trop le financement militaire, l’armée tunisienne ne sera pas en mesure de fonctionner. »