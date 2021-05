La Tunisie et la Libye vont revoir le cadre juridique régissant leurs relations

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a annoncé qu’il aura une visite en Libye dans les prochains jours, dans la perspective de créer une commission mixte tuniso-libyenne et revoir le cadre juridique relatif aux relations bilatérales sur des nouvelles priorités.

- Publicité-

Répondant à Yassine Ayari (hors groupe), lundi, en plénière, consacré aux questions au gouvernement, Jerandi a réaffirmé que la position de la Tunisie à l’égard du dossier libyen est clair, à savoir la légalité internationale.

La Tunisie, a-t-il rappelé a cherché à instaurer le dialogue entre les différentes parties libyennes lors du dialogue interlibyen.

La députée Jamila Ksiksi (Ennahdha) a, sur un autre plan, indiqué que plusieurs députés des différents blocs parlementaires font, actuellement, circuler une pétition qui sera adressée au ministère des Affaires étrangères pour la suppression du visa pour les ressortissants palestiniens souhaitant venir en Tunisie.

Le ministre a, dans ce contexte, fait savoir qu’une réunion bilatérale entre la Tunisie et la Palestine est prévue pour fixer les conditions d’octroi de visa et de cartes de séjour aux Palestiniens en Tunisie, soulignant qu’il n’existe aucun accord entre les autorités tunisiennes et palestiniennes sur l’annulation du visa pour un quelconque passeport, y compris le passeport diplomatique.