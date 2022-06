La Tunisie et la Turquie sont les plus exposées au stress du financement externe, selon S&P

Les systèmes bancaires de la Tunisie et de la Turquie semblent les plus exposés aux risques liés à la raréfaction et au renchérissement des liquidités mondiales, indique S&P Global Ratings dans une analyse.

Le rapport intitulé « Which Emerging Market Banking Systems Are Most Exposed To External Funding Stress And Why » examine les systèmes bancaires de cinq marchés émergents que S&P considère comme potentiellement vulnérables aux changements des conditions de liquidité mondiales : l’Égypte, l’Indonésie, le Qatar, la Tunisie et la Turquie.

Le changement des conditions de liquidité mondiales peut passer par ces systèmes bancaires par deux canaux principaux. Sont concernés directement les systèmes bancaires ayant une dette extérieure importante. La Turquie et, dans une moindre mesure, le Qatar sont, selon S&P, les deux principaux systèmes bancaires exposés à ce risque. L’impact pourrait provenir de la baisse des taux de reconduction de la dette extérieure et de l’épuisement des réserves de liquidités.

Indirectement impactés sont les systèmes bancaires exposés à d’autres agents économiques ayant une dette extérieure importante, comme le secteur des entreprises (Indonésie) ou le souverain (Tunisie (non notée), et, dans une moindre mesure, Égypte). L’impact pourrait provenir de la baisse des taux de reconduction de la dette sur les marchés de capitaux internationaux pour les entreprises ou de la difficulté à refinancer la dette pour les souverains, ce qui les pousserait soit à augmenter leur effet de levier avec le système bancaire local, soit à déprécier leur monnaie, entraînant une pression économique dans ces pays.

Les conclusions de S&P montrent que la Turquie et la Tunisie sont les pays les plus vulnérables à l’évolution des conditions de liquidité mondiales. En Turquie, l’impact pourrait être direct et se traduire par une baisse des taux de reconduction de la dette extérieure du système bancaire.

Bien que le système bancaire semble avoir suffisamment d’actifs libellés en devises étrangères, une grande partie est placée auprès de la banque centrale ou du gouvernement, ce qui pourrait réduire leur utilisabilité dans le pire des cas.

Tunisie : un risque lié à la transition politique

Dans le cas de la Tunisie, le risque est davantage lié à la transition politique du pays et à son impact potentiel sur les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). En l’absence d’une transition en douceur et d’un soutien financier de la part des multilatéraux, S&P estime que le gouvernement pourrait être mis à rude épreuve, ce qui pourrait avoir des ramifications négatives sur l’ensemble de l’économie et du système bancaire.

L’analyse a révélé que les banques qataries pourraient résister à un niveau de stress substantiel. Si l’on tient compte du soutien du gouvernement, d’une ampleur similaire à celle observée lors du boycott par certains États du CCG, le système bancaire semble assez bien protégé contre la volatilité attendue des conditions du marché, notamment en raison de la récente augmentation des prix du pétrole et du gaz.

Les principales banques centrales procèdent à un resserrement de leur politique monétaire plus rapidement que prévu initialement, ce qui devrait entraîner un resserrement et une augmentation du coût de la dette sur les marchés de capitaux mondiaux.