La Tunisie et l’Algérie : Un partenariat économique reflet de l’excellence politique

La Tunisie et l’Algérie peuvent établir un partenariat économique stratégique, qui reflète le niveau des relations politiques distinguées, au vu des potentialités dont disposent les deux pays, selon la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb et le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Ibrahim Boughali.

Actuellement (du 26 au 29 juillet) en visite officielle en Tunisie, à la tête d’une délégation de députés, Boughali a souligné au cours d’une séance de travail tenue, samedi, avec la ministre du Commerce, que les deux pays peuvent établir un partenariat stratégique développé, axé sur la complémentarité et l’intégration économiques.

De son côté, Ben Rejab a appelé à conjuguer les efforts pour développer les zones frontalières tuniso-algériennes. Elle a passé en revue dans ce cadre les principaux résultats de l’étude élaborée par son département sur ce sujet.

Et d’ajouter que cette étude pourrait être un point de départ pour la mise en place de zones commerciales et logistiques sur les frontières tuniso-algériennes pour favoriser le développement et la diversification de l’activité commerciale, outre la lutte contre le commerce parallèle et la contrebande.

Le président du parlement algérien effectue du 26 au 29 juillet, une visite officielle en Tunisie, à la tête d’une délégation de députés, à l’invitation de son homologue Brahim Bouderbala.

