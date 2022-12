La Tunisie et le FMI conviendront d’une nouvelle date pour l’approbation du nouveau crédit probablement en janvier 2023

Une nouvelle date sera convenue entre les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international (FMI) concernant l’examen et l’approbation de la Facilité élargie de crédit pour la Tunisie, afin de donner aux autorités du pays davantage du temps pour finaliser les détails du programme de réforme qu’elles lui ont présenté, a appris jeudi, l’Agence TAP auprès d’une source de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le Secrétariat du Fonds Monétaire International (FMI) a reporté, mercredi, le point prévu à l’ordre du jour des réunions de son Conseil d’administration (qui devait se tenir le 19 décembre 2022 et la Tunisie envisage de présenter à nouveau le dossier, lors de la reprise des réunions de la direction du FMI après les vacances de fin d’année, durant le mois de janvier 2023, a ajouté la même source à l’Agence.

Des consultations relatives à la nouvelle date sont prévues dans les prochains jours, entre les deux parties.

Selon le calendrier actualisé publié mercredi par le FMI, le dossier relatif au programme de réformes de la Tunisie n’est plus à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du Fonds, inscrit initialement pour le 19 décembre 2022, Le dossier tunisien ne figure pas à l’ordre du jour d’aucune réunion de l’institution financière internationale du moins, jusqu’à la date du 22 décembre courant, selon le site du FMI qui précise néanmoins que le calendrier est susceptible d’être modifié et que l’ordre du jour de chaque réunion est généralement finalisé la vielle de la réunion.

Le 15 octobre 2022, le FMI avait annoncé que ses services et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord au niveau des services pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois, au titre du Mécanisme élargi de crédit, d’environ 1,9 milliard de dollars.

L’institution financière avait précisé, dans un communiqué, que la validation finale de cet accord doit se faire au niveau du conseil d’administration du fonds qui doit se réunir en décembre 2022 pour examiner la demande de la Tunisie.

Le représentant du FMI en Tunisie , Marc Gérard avait indiqué, à Sousse, dans une déclaration aux médias, en marge de la 36ème édition des Journées de l’Entreprise, que le décaissement de la première tranche du prêt est tributaire de la décision du Conseil d’administration du FMI.Il avait également souligné que l’examen du programme de réformes présenté par la Tunisie se poursuivra au niveau du conseil d’administration du FMI, ajoutant que ces réformes auront un impact positif sur le pays.

La Tunisie compte sur les financements du FMI pour fiancer son budget et ouvrir de nouvelles perspectives de financement avec d’autres bailleurs de fonds internationaux.

