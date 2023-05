La Tunisie et l’Inde signent un accord culturel triennal

Un protocole d’accord culturel bilatéral sur trois ans (2023-2026) a été signé, mercredi, au siège du ministère des Affaires Culturelles, entre la Tunisie et l’Inde.

Cet accord porte sur le renforcement du partenariat bilatéral dans divers secteurs, à l’instar de la musique, de la danse, des arts scéniques, du cinéma, du patrimoine et des industries créatives.

La ministre des Affaires Culturelles, Hayet Guetat Guermazi, et le sous-secrétaire du ministère indien des Affaires Etrangères pour les affaires consulaires à l’étranger, Ausaf Saeed, ont procédé à la signature de ce programme exécutif triennal.

Il a été notamment convenu de renforcer les relations de coopération et d’échange cinématographique.

La ministre a souligné que ce nouvel accord est dans la continuité de l’accord bilatéral signé, le 24 juin 1996, à New Delhi.

Elle a évoqué l’importance du nouveau programme qui devra renforcer des liens séculaires entre les deux pays, tout en rappelant l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Inde qui datent de 1958.

Le représentant du Gouvernement indien, a déclaré que ce nouvel accord de partenariat culturel avec la Tunisie devra couvrir les divers aspects du secteur culturel et artistique.

Ausaf Saeed, a exprimé son admiration pour la Tunisie surtout qu’il s’agit de sa première visite dans le pays.

La partie indienne va oeuvrer à attirer les professionnels du cinéma pour faires des tournages en Tunisie, a encore fait savoir le diplomate.

