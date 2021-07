La Tunisie exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple allemands

La Tunisie a exprimé « sa profonde solidarité avec le gouvernement et le peuple allemands suite aux inondations destructrices qui ont touché l’ouest de l’Allemagne ».

La Tunisie présente ses profondes condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de sympathie au peuple allemand ami et aux familles des victimes suite à cette épreuve douloureuse, lit-on dans un communiqué rendu public jeudi soir par le ministère des Affaires étrangères.

Les inondations en Allemagne ont fait au moins 81 morts et plus d’un millier de disparus, ont rapporté des médias étrangers.