L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, en collaboration avec le ministère tunisien de l’industrie, des mines et de l’énergie, organisent des sessions de formation sur l’approche de gestion « Kaizen », un concept japonais qui promeut une culture d’apprentissage continu, d’intégration et d’innovation. Ces sessions, qui se déroulent jusqu’au 10 mars, sont organisées au profit de 30 jeunes entrepreneurs libyens dont des femmes, des fonctionnaires et des employés d’organisations libyennes, selon un communiqué publié par la JICA. Les ateliers de formation sont cofinancés par la JICA et le PAM et animés par des experts du ministère tunisien de l’industrie, des mines et de l’énergie. Dans le cadre des modules de formation, les participants visiteront des entreprises modèles en Tunisie qui appliquent l’approche Kaizen et en tirent des avantages en terme d’amélioration de la productivité et de la qualité. Le concept « Kaizen » offre une approche systématique d’amélioration qui se traduit par une réduction des coûts, une amélioration de la qualité et de la productivité, et un raccourcissement des délais de livraison, rappelle la JICA. En 2006, la Tunisie a été le premier pays d’Afrique où la JICA a introduit l’approche Kaizen. MBA



