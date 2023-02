La Tunisie n’a pas meilleure et fière allure chez Fitch, non plus

Fitch Solutions (FS), filiale éponyme de l’agence de notation, vient de livrer une analyse de son cru de la situation économique et financière de la Tunisie et des perspectives qui pourraient y être associées

À moyen et long terme, souligne-t-elle, « nous nous attendons à voir un climat politique plus stable, la démocratie naissante de la Tunisie favorisant la transparence et la responsabilité, ce qui aura un effet positif global en termes d’attraction des investissements directs étrangers ». L’entrée en vigueur d’un nouveau code d’investissement en janvier 2017, ainsi que de solides efforts de promotion de l’investissement par le gouvernement, soutiendraient davantage une hausse des investissements étrangers sur le moyen-long terme. Toutefois, FS met en garde contre la « forte opposition de la population et de l’UGTT, politiquement puissante, aux réformes imposées par le FMI dans le cadre du plan de sauvetage 2022, qui pourrait être malvenue ». L’opposition à ces mesures aura un impact négatif pour certains secteurs qui cherchent à attirer des IDE, comme le tourisme, qui peine encore à se remettre de l’impact négatif des attaques terroristes de 2015, et Covid-19 et qui se débat actuellement avec une demande freinée dans la zone euro. –

La domination des entreprises publiques limite effectivement la possibilité d’investissement privé dans un certain nombre de secteurs importants de l’économie, malgré les efforts du gouvernement pour améliorer l’ouverture économique depuis 2011. Dans le même temps, la Tunisie se signale par des taux d’imposition sur le revenu relativement défavorables par rapport à ses pairs dans la région MENA, bien que la bureaucratie limitée signifie que la déclaration d’impôt pour les entreprises est simple, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de conformité. Fitch Solutions fair remarquer que Le gouvernement tunisien est également fortement dépendant de l’aide financière des organisations internationales, en particulier du FMI, qui est subordonnée à la mise en œuvre de réformes structurelles, notamment des mesures d’austérité et des exigences de réduction de la masse salariale publique. Ces réformes sont impopulaires, en particulier parmi les mouvements syndicaux influents du pays, ce qui signifie que les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des réformes structurelles sont confrontés à des « risques importants ». Compte tenu de ces considérations, la Tunisie obtient un score de 50,9 sur 100 pour l’intervention du gouvernement, ce qui la place au 13e rang sur 18 marchés de la région MENA et au 105e rang sur 201 marchés mondiaux. –

Surdépendance vis-à-vis du secteur bancaire

L’une des principales faiblesses de l’économie tunisienne est une dépendance excessive à l’égard du secteur bancaire, qui facilite environ 90 % de tous les financements de l’économie, laissant les entreprises vulnérables aux perturbations potentielles auxquelles les banques tunisiennes sont elles-mêmes exposées, constate FS. En particulier, la faiblesse des fondamentaux économiques après la révolution du printemps arabe de 2011, ainsi que l’héritage du régime précédent, ont laissé de nombreuses banques tunisiennes faiblement capitalisées et avec une grande proportion de prêts non performants. Cela limite le potentiel des banques à fournir un financement adéquat aux entreprises. Le marché des actions est peu capitalisé, et il n’existe pas de véritable marché obligataire, ce qui limite les options de financement disponibles pour les entreprises. Néanmoins, la concurrence dans le secteur bancaire a quelque peu contribué à la baisse des taux d’intérêt observés, offrant aux entreprises des avantages potentiels en termes de faibles coûts d’emprunt. Toutefois, il est noté que les vulnérabilités du secteur bancaire, telles que le resserrement des conditions de liquidité, la hausse de l’inflation et les tensions géopolitiques élevées, signifient que les consommateurs et les entreprises du pays pourraient être confrontés à des contraintes de crédit à court terme.

Fitch Solutions prévoit que la Banque centrale de Tunisie augmentera ses taux directeurs de 25 points de base (pb) supplémentaires en 2023. L’inflation restera élevée en 2023, dans un contexte de pénurie de produits alimentaires et de carburant sur le marché intérieur et d’affaiblissement du dinar. Cela porterait le taux à 8,5 % en 2023. « Il s’agit d’une révision à la baisse par rapport à nos prévisions pour 2022, qui prévoyaient une augmentation de 100 points de base » , rappelle FS, compte tenu des pressions inflationnistes accrues dues à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En effet, la guerre a entraîné une flambée des prix des produits de base, qui, associée à un dinar tunisien plus faible, poussera l’inflation au-dessus de la moyenne sur cinq ans de 6,2 %. La BCT commencera à resserrer sa politique monétaire une fois qu’un plan clair décrivant la trajectoire de la politique budgétaire sera officiellement en place afin d’éviter d’étouffer la reprise économique déjà faible du pays, indique la même source.

Néanmoins, les niveaux élevés d’intervention du gouvernement maintiennent les taux de prêt à un niveau bas, empêchant les banques de fixer un prix approprié pour leurs portefeuilles de prêts, incitant les banques à restreindre l’offre de crédit. Si la concurrence entre de nombreuses banques tunisiennes a pour effet de faire baisser les taux d’intérêt observés, les banques posent souvent des conditions aux prêts qui imposent des coûts bien plus élevés aux emprunteurs que ne le suggéreraient les seuls taux d’intérêt observés. Dans l’ensemble, ces facteurs ont fait que les petites entreprises ont souvent des difficultés à accéder au capital.

Corruption protéiforme et répandue

Bien que le gouvernement tunisien ait introduit une législation stricte pour lutter contre la corruption ces dernières années, et qu’il ait également engagé des poursuites dans un certain nombre d’affaires de corruption très médiatisées, la corruption reste largement perçue dans de nombreux secteurs, ce qui nuit à l’attractivité du pays pour les investisseurs. Parallèlement, des efforts constants visant à réduire les obstacles bureaucratiques à l’investissement ont rationalisé l’environnement d’investissement dans le pays, tandis que les investissements dans la numérisation du gouvernement ont réduit le temps et les coûts associés à la création et à l’enregistrement d’une entreprise en Tunisie.Less changements radicaux introduits en juillet 2022 dans la constitution du pays pourraient compromettre davantage l’indépendance du système judiciaire du pays, ce qui nuirait à l’environnement d’investissement dans le pays.

Le processus décisionnel du gouvernement tunisien est opaque et peut être lent, ce qui va à l’encontre de la position officielle favorable aux entreprises. Les entreprises sont donc potentiellement vulnérables aux risques de corruption et de pots-de-vin lorsqu’elles font appel aux services publics. Néanmoins, la Tunisie est relativement compétitive dans la région en termes de rapidité d’ouverture et de fermeture des entreprises. Les investisseurs bénéficieront en outre des mesures positives que le gouvernement a mises en place ces derniers temps pour alléger les charges bureaucratiques auxquelles sont confrontées les entreprises.

Abordant enfin le système judiciaire de la Tunisie, Fitch Solutions estime que « l’un de ses principaux écueils est un environnement laxiste en matière de poursuites, ainsi que la corruption élevée dans le pays ». Depuis l’éviction de l’ancien président Ben Ali en 2011, le gouvernement tunisien a lancé des centaines d’affaires de corruption portant sur des activités telles que la corruption, le détournement de biens publics, la contrebande et le trafic de drogue, ainsi que le blanchiment d’argent.

Malgré le licenciement d’environ 80 juges magistrats tunisiens depuis 2011, la corruption est toujours perçue comme répandue en Tunisie, note FS, qui ajoute que la vigoureuse campagne de lutte contre la corruption menée par le gouvernement, qui cible particulièrement la grande corruption, devrait contribuer à améliorer l’intégrité du système judiciaire. Néanmoins, le système judiciaire serait hautement professionnalisé, ce qui signifie que la qualité des décisions devrait également être élevée.